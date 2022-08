Passant verletzt

Marktheidenfeld. Am Mainkai ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fußgänger. Der Lkw wollte eine Engstelle an einer Baustelle passieren und wurde von einem Mitarbeiter der dortigen Baustelle durch die Verengung gelotst. Während der Lkw die Baustelle mit Schrittgeschwindigkeit passierte, lief eine weitere männliche Person vor dem Fahrzeug, sodass der Lkw-Fahrer die Person von der Fahrerkabine aus nicht sehen konnte. Als der Lkw die Engstelle zurHälfte passierte, drehte sich der Mann zur Seite und der Lkw-Fahrer fuhr ihm über den Fuß. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf eine Mittelfußfraktur zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Lkw-Fahrer wurde von der Polizei nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

