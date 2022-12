Päckchen für den guten Zweck gepackt

Wertheim. Die Auszubildenden der Lutz Pumpen GmbH haben Päckchen für die Kinder im Einzugsgebiet der Wertheimer Tafel gepackt. Die Geschäftsleitung spendierte unter anderem Schoko-Weihnachtsmänner, Lutz-Brotdosen und -Turnbeutel für etwa 300 Kinder. „Schön, wenn wir den Kindern in der Region eine Freude machen können“, sind sich alle einig. Pünktlich einen Tag vor Nikolaus wurden die Tüten der Tafel übergeben. Die Situation in der Tafel ist bereits seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine angespannt, die Kundenzahlen haben sich verdoppelt. Hinzu kommen auch immer mehr Wertheimer Haushalte, die aufgrund der hohen Kosten für Lebensmittel und Energie aktuell nicht anders über die Runden kommen. Für Lutz Ehrensache, hier ein wenig zu unterstützen. Das Bild zeigt die Auszubildenden Ivonne und Nico bei der Übergabe der Päckchen in den Räumen der Tafel. Bild: Lutz

