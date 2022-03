Osterbrunnen spielen eine wichtige Rolle

Nach langer Wartezeit wegen der Pandemie wird es in Wertheim endlich wieder einen Ostermarkt geben. Die Gäste erwartet ein großes Angebot und viele Erlebnisse.

Wertheim. Ostern naht in großen Schritten. Der Engelsbrunnen ist bereits österlich geschmückt. Osterbrunnen werden in diesem Jahr in der Altstadt generell eine bedeutende Rolle spielen, berichteten Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, und Innenstadtmanager Christian Schlager am Mittwochvormittag in einem Pressegespräch. In diesem stellten sie die Planungen für den Ostermarkt vor, der am Samstag und Sonntag 9. und 10. April 2022 in der Innenstadt stattfinden wird.

„Es ist das erste Mal seit 2019, dass wieder ein Ostermarkt stattfinden kann, das ist eine gute Nachricht“, betonte Maack. Die Leute wollten wieder etwas erleben und eine Veranstaltung im Freien sei hinsichtlich der Infektionsgefahr unkritisch. An den beiden Markttagen werden die Stände jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Außerdem gibt es am Marktsonntag einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Stände des Ostermarkts werden sich im Mainvorland und der Brückengasse befinden. Maack erklärte, man wolle die Menschen mit dem Ostermarkt auch motivieren in die Innenstadt zu kommen, dort einzukaufen und die Gastronomie zu besuchen. Daher habe man die Standorte der Stände so geplant, dass keine Läden und Restaurants eingeschränkt seien. Insgesamt wird es rund 30 Stände geben. An ihnen gibt es unter anderem Leckereien aus Wachteleiern, Wildleckereien, mediterrane Feinkost und Schokolade. Außerdem gibt es viele vor allem österliche Handwerksprodukte für Dekoration und Geschenke. Mit dabei werden auch Produkte von Schaf und Lamm sowie ein „Zero Waste Stand“ sein. In der Brückengasse wird es unter anderem einen Flohmarkt geben. Außerdem findet am Samstag wie üblich der Grüne Markt mit musikalischer Umrahmung statt. Am Sonntag treffen sich auf dem Marktplatz und im Wertheimer Burggraben die Oltimerbesitzer mit ihren Fahrzeugen. Die Burg kann zu dieser Zeit kostenlos besichtigt werden. Einig sind sich Maack und Schlager, dass der Burggraben ein besonders attraktiver Platz für die Schau der historischen Fahrzeuge sei.

Gebrauchtwagenausstellung

Die traditionelle große Neu- und Gebrauchtwagenausstellung der Sparkasse wird es 2022 nicht geben. „Stattdessen gibt es eine kleinere Gebrauchtwagenausstellung bei der Stiftskirche“, so Maack. Als österliche Mittelpunkt des Marktplatzes werde es einen neu gestalteten Osterbrunnen in diesem Zentrum der Altstadt geben, berichtete Schlager. Dazu hatte man beim Bestenheider Unternehmen Michel Metallmeister extra ein Metallgerüst bauen lassen. „Den Schmuck übernehmen Blumentalfloristik und die evangelische Allianz Wertheim.“ Schlager zeigte sich glücklich, dass die Idee umgesetzt werden kann. „Es war gar nicht so einfach einen Handwerker für das Gestell der Dekoration zu finden.“ Weiter informierte der Innenstadtmanager darüber, dass am Marktsonntag in der Innenstadt kostenlos geparkt werden kann.

Auf und rund um den Ostermarkt erwarten die kleinen und großen Besucher viele Aktionen. So werden die Burgziegen am Sonntag um 16 Uh auf ihr Domizil hoch über Wertheim getrieben. „Die Gäste können sich diesem Zug anschließen“, so Maack. Außerdem werden auf dem Ostermarkt zwei junge Damen als Osterhasen echte Ostereier verteilen. Bereits gut angenommen wurde laut Schlager die Osternestaktion für Kinder. Der Nachwuchs war aufgerufen selbst gebastelte Osternester bei der Stadtverwaltung abzugeben. Diese werden unter anderem mit Schokolade eines regionalen Anbieters gefüllt und stehen am Ostermarkt in Schaufenstern des Handels in der Innenstadt. „Dort können die Kinder ihr Nest suchen und gefüllt abholen.“ Bisher seien rund 60 Osternester zusammengekommen. Wegen des Interesses habe man den Abgabeschluss verlängert. „Die Osternester können noch bis diesen Freitag bei der Stadtverwaltung abgegeben werden“, so Schlager. Am Marktsonntag hat das Grafschaftsmuseum und das Glasmuseum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt im Grafschaftsmuseum ist frei. Im Glasmuseum kann man für den regulären Eintritt die komplett neu konzipierte Ausstellung unter dem Motto „Folge dem Herz“ ansehen. Die Besucher erwarte dort eine neu konzipierte moderne Dauerausstellung und viele neue auch digitale Elemente.

Tour für E-Bikes

Am Sonntag bietet die Tourismus Region Wertheim ab 9 und ab 10 Uhr je eine Tour für E-Bikes um die große Mainschleife an, so Schlager. Eine Anmeldung bei der Tourismusinformation für die Tour ist erforderlich. Am Nachmittag um 16 und 17 Uhr wird es öffentliche Stadtführungen geben. Treffpunkt für die Führung ist am Spitzenturm.

Zum Ausklang eines Marktages kann man in der Aula Alte Steige am Sonntag ein Konzert des Musizierkreis mit Blasinstrumenten und Cello der Musikkapelle Lengfurt zusammen mit Joel Blido (am Cello) erleben. Beginn ist um 17 Uhr. Karten gibt es bei der Buchhandlung Buchheim und an der Abendkasse.

Einig sind sich Maack und Schlager das viele Mosaiksteine das Wochenende zu einem besonderen Erlebnis machen. Oltimerbesitzer, die am Treffen am Ostermarkt teilnehmen möchten, können sich bis Ende der Woche bei Bernd Maack melden (E-Mail staustufe@gmx.de, Telefon 09342/1806). Abschließend verwies Schlager darauf, dass man 2023 den Ostermarkt und das Streetfoodfestival verbinden werde. bdg