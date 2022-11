Ortsvorsteher wird zu „Fozzie-Bär“

In Mondfeld sind die Narren wieder an der Macht. Dies wurde mit einer großen Party zum Rathaussturm am Freitagabend im Hof des Rathauses gefeiert. Es war der erste Saisonstart für das neu gewählte Vorstandsteam. Ihm gehören neben engagierten jungen Gesichtern auch erfahrene „Möfelder“ Faschingsnarren an. Angeführt von der Gugge-Musik „Möfelder Ortsdüdl“ zogen die Narren, der Elferrat und die

...