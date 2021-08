Ortsteil empfängt die „Hauptstadt“

Endlich geht es auch in der Kreisklasse A Buchen wieder los. Nach den ersten Runden im Kreispokal startet an diesem Wochenende die neue Spielzeit. Mit einer Mannschaft mehr als in der vergangenen Saison beginnt die Runde. Die SpG Erftal verzichtete auf ihr Recht, in der Kreisliga zu spielen und startet nun in der A-Klasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SpG hat als Saisonziel die Top fünf angegeben. Mit einigen Neuzugängen aus der eigenen Jugend, aber auch erfahrene Stützen sollte dies zu schaffen sein. Erftal ist eine von sechs ersten Mannschaften. Der Rest der Liga besteht aus zweiten oder dritten Mannschaften.

Klangvolle Namen

Bereits am Samstag ist der Auftakt in die Saison 2021/2022. Und dies startet gleich mit einem Derby: Ortsteil Großeicholzheim empfängt „Hauptstadt“ Seckach. Seckach wurde von den anderen Teams zu einem der beiden Favoriten auf die Meisterschaft genannt. Das Saisonziel von Großeicholzheim muss man mit einem Schmunzeln betrachten: „Die Runde komplett spielen, trotz Corona.“

Auch der FC Bödigheim ist unter den top-genannten Anwärtern auf die Meisterschaft. Als Saisonziel hat der FCB selbst die Plätze eins bis vier angegeben. Bei diesem Kader ist es absolut umsetzbar, denn unter den Neuzugängen sind zahlreiche klangvolle Namen. Gleich drei neue Spieler vom Landesligisten FV Reichenbuch haben die Verantwortlichen in Bödigheim an Land gezogen, dazu mit Eugen Jakob ein weiterer Stürmer vom TSV Buchen. Bleibt also abzuwarten, ob der FC seiner Favoritenrolle gerecht werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als die Saison zuletzt abgebrochen wurde, stand der TSV Höpfingen II auf dem ersten Tabellenplatz. Auch deshalb sind die Ansprüche der Landesliga-Reserve weiterhin, dass man sich auch am Ende dieser Saison im oberen Drittel befindet.

Ebenso im oberen Drittel möchte Sindolsheim/Rosenberg II landen. Das Team von Trainer Nils Pollak stand in der vergangenen Saison beim Abbruch überraschend auf Rang zwei. Die Spielgemeinschaft hat sich in der Breite nochmals deutlich verbessert und da vor allem auf die eigene Jugend gebaut. Mit sieben Jung-Spielern geht man in die neue Saison. Gelingt den Pollak-Mannen auch in dieser Saison die ein oder andere Überraschung? Zum Start hat man aber erstmal spielfrei. mg