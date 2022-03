Orientierungstag in Seniorenresidenz

Reinhardshof. Die Alloheim Senioren-Residenz auf dem Reinharshof bietet jungen Menschen beim „Girls’- und Boys’Day“ einen praxisnahen Einblick in die Berufsfelder der Gesundheitsbranche. Bei dem Berufsorientierungsangebot, das den Gedanken einer Berufs- und Studienwahl frei von Rollenklischees fördern soll, können Schüler ab dem 16. Lebensjahr am Donnerstag, 28. April, Berufe kennenlernen, die noch immer vorwiegend von Frauen oder Männern ausgeübt werden. So kann man individuelle Stärken und Talente entdecken. Neben einem informativen Orientierungstag bietet die Senioren-Residenz den Jugendlichen Workshops zu Berufs- und Lebensplanung sowie Rollenbildern und Sozialkompetenzen an. Anmeldung per E-Mail an wertheim@alloheim.de.

