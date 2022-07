„Orgelmusik zur Marktzeit“ mit Studenten

Wertheim. In der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ konzertieren am Samstag, 16. Juli, in der Wertheimer Stiftskirche Studenten der Orgelklasse von Professor Carsten Klomp aus Heidelberg. Die jungen Organistinnen und Organisten Takahiro Yamauchi, Akane Seo, Jena Yeong und Yannick Schwencke spielen Werke von Bach, Franck, Vierne und Hindemith. Alle Musikerinnen und Musiker befinden sich inmitten des Studiums und präsentieren in der Stiftskirche Stücke, die sie im Unterricht vorbereitet haben. Der Eintritt zu dem Konzert ist nach Angaben der Verantwortlichen frei. Bild: Schwencke

