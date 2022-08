Orgel, Flöte und Klavier erklingen

Wertheim. Eine besondere „Orgelmusik zur Marktzeit“ findet am Samstag, 20. August, um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Neben Orgelmusik werden auch Flöten- und Klavierklänge zu hören sein. Es musizieren Barbara Walter und Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl.

Barbara Walter war Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und des Cusanuswerks. Ihre künstlerische Ausbildung in Stuttgart, Paris und Nürnberg schloss sie 1994 mit der musikalischen Reifeprüfung (Querflöte) ab. 2009 folgte die staatliche Anerkennung im Fach Blockflöte. Sie unterrichtet an Musikschulen im Raum Deggendorf und ist außerdem an Chorleiterin tätig. Barbara Walter ist Mitglied der „Flute-Band’92“ und des „Muffat-Ensembles“. Außerdem tritt sie in weiteren Kammermusikbesetzungen (CD-Aufnahmen 1995, 2000 und 2012), als Orchester-Aushilfe und als Solistin auf.

2 Bilder Musikerin Barbara Walter. © Bezirkskantorat

Carsten Wiedemann-Hohl studierte Evangelische Kirchenmusik A an der Musikhochschule München. Als Praktikant an der Dresdner Kreuzkirche bekam er einen Einblick in die Arbeit an einem der großen kirchenmusikalisch geprägten Orte Deutschlands. Im Anschluss an das Kirchenmusikstudium begann Wiedemann-Hohl das Praxisjahr für Kirchenmusiker an der Christuskirche in München bei Kirchenmusikdirektor Andreas Hantke. Parallel zu diesem Praxisjahr studierte er Konzertfach Orgel bei Professor Harald Feller an der Musikhochschule München, das er 2015 mit dem Bachelor of Music abschloss.

Im September 2014 wurde als Dekanatskantor an die Auferstehungskirche Deggendorf berufen, wo er schon bald Erfolge in der überregionalen Chorarbeit verzeichnen konnte. Den im September 2015 in Stuttgart begonnenen Masterstudiengang Chordirigieren schloss er im Juli 2017 mit Bestleistung ab. Parallel zu seinen Aufgaben als Dekanatskantor war er Dirigent der Freien Orchestervereinigung Zwiesel. Seit April 2022 wirkt Wiedemann-Hohl als Bezirkskantor in Wertheim. zug