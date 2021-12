Ordnungsamt will stärker kontrollieren

Die Einhaltung der neu aufgelegten Corona-Vorschriften durch die Landesregierung will das Wertheimer Ordnungsamt verstärkt in der Stadt kontrollieren.

Wertheim. Mit der 2G-Plus-Regelung hat die Landesregierung die Corona-Beschränkungen in vielen Lebensbereichen nochmals verschärft. Seit 4. Dezember haben Zugang zu Gastronomie, Freizeit, Kultur und Sport nur noch geimpfte und genesene Menschen mit einem zusätzlichen Testnachweis. Ab dem Wochenende wird die Einhaltung der neuen Regeln kontrolliert. Das kündigte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr in der jüngsten Beratung des Lenkungsstabs an.

Die Landesregierung hatte, weil die Verschärfungen sehr kurzfristig in Kraft getreten waren, die Ordnungsämter für eine Übergangszeit noch um Milde bei der Überwachung gebeten.

Ein paar Tage Zeit, um die neuen Regeln zu verstehen, brauchten in der Tat sowohl die Einrichtungen selbst wie auch die potenziellen Gäste und Besucher. Denn erst nach der Notverkündung der Corona-Verordnung hat die Landesregierung die 2G-Plus-Regelung präzisiert. Inzwischen ist klar, welche Personengruppen von der zusätzlichen Testpflicht beim Essengehen in der Gaststätte, beim Besuch der Museen oder auch beim Training im Fitnessstudio ausgenommen sind. Ausgenommen sind: Personen, die bereits eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben; Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Ausgenommen sind auch Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt.

Die 2G-Plus-Regel gilt auch bei der Gastronomie im Außenbereich. Darauf wies Ordnungsamtsleiter Volker Mohr besonders hin. Wer seine Gäste draußen, zum Beispiel auf einer Terrasse bewirtet, muss die Nachweise kontrollieren.

Darauf werden man bei Kontrollgängen in der Innenstadt am Wochenende im Zusammenhang mit dem „Wertheimer Winterzauber“ ein besonderes Augenmerk legen, so Volker Mohr.

Die Testkapazitäten in Wertheim können bald erhöht werden, informierte Bürgermeister Wolfgang Stein im Lenkungsstab. Das Maintestzentrum am Spitzen Turm arbeite an einer Erweiterung. Zusätzliche Teststellen sind in der Altstadt und in Bestenheid am Start, warten aber noch auf die Genehmigung durch das Gesundheitsamt. Bürgermeister Stein hoffte auf baldiges „grünes Licht“, denn die Infektionszahlen in Wertheim bewegten sich auf einem hohen Niveau. Stand 8. Dezember waren über 200 Menschen infiziert.