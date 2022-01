Online-Seminar für Ehrenamtliche

Main-Spessart-Kreis. „EMiL“, die Freiwilligen-Agentur Main-Spessart, veranstaltet am Freitag, 4. Februar, gemeinsam mit der Seniorenakademie Bayern von 10 bis 11.30 Uhr ein Online-Seminar zum Thema „Digitalisierung im Ehrenamt – Neue Medien richtig einsetzen“.

Dazu heißt es in der Ankündigung: In Zeiten der Digitalisierung wird es auch im Ehrenamt immer wichtiger, mit den neuen Medien vertraut zu sein und diese gezielt einzusetzen, um Zielgruppen zeitgemäß anzusprechen und einzubinden. Das Seminar stellt die bekanntesten Instrumente im Bereich der neuen Medien vor und zeigt deren Nutzen im bürgerschaftlichen Engagement auf. Die Teilnehmer können selbst aktiv werden und den Umgang in der Praxis erproben.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per Mail unter freiwilligenagentur@Lramsp.de oder unter Telefon 09353/7931166.