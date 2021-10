Online kräftig Kilometer sammeln

Der traditionelle Benefizlauf des Bonhoeffer-Gymnasiums findet in diesem Jahr online statt. Die Kilometer werden per App gezählt. Es profitiert die „Aktion Regenbogen“.

Wertheim. Neue Wege werden in diesem Jahr beim 12. Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums beschritten. In den Herbstferien kann man Kilometer und damit Spenden für den guten Zweck sammeln – und zwar heuer eine ganze Woche lang und digital.

Hintergrund: Benefizlauf Der Benefizlauf wird seit 2008 von Schülern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) einmal pro Jahr veranstaltet, mit Ausnahme der Jahre 2018 und 2020. Der Spendenerlös kommt stets einer gemeinnützigen Einrichtung zugute. Insgesamt kamen so bereits mehr als 210 000 Euro zusammen. In diesem Jahr geht der Erlös an die „Aktion Regenbogen“. Die Anmeldung erfolgt online über benefizlauf-dbg.de. Hier finden sich auch weitere Informationen zum Ablauf. kg

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen hat sich das Organisationsteam in diesem Jahr für eine online-Durchführung entschieden. Mitmachen kann nun jeder, ganz unabhängig vom Wohnort. Denn die Kilometer werden von den Läuferinnen und Läufer mithilfe einer Lauf-App selbständig aufgezeichnet und anschließend an das Organisationsteam übermittelt.

Josua Cortes ist dessen Leiter. Der 17-Jährige aus Nassig besucht derzeit die Jahrgangsstufe 2 und ist in diesem Jahr gemeinsam mit Jule Weinmann und Malena Reiss für die Ausrichtung hauptverantwortlich.

Das Dreierteam freut sich, dass der Lauf nach dem Ausfall im Vorjahr nun leicht verändert stattfinden kann. Denn der Benefizlauf sei ein „Aushängeschild“ für die Schule, wie Josua Cortes stolz berichtet: „Wir waren in den letzten Jahren deutschlandweit der größte Spendenlauf, der ausschließlich von Schülern organisiert wird.“

Die Aufgaben haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nun natürlich etwas verändert. Statt ein Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, wurde in diesem Jahr zum Beispiel ein Tutorial für die Nutzung der Lauf-App erstellt. Da diese jedoch erst ab 16 Jahren erlaubt ist, sollten bei jüngeren Läufern die Eltern die Anmeldung übernehmen. Über mangelnde Unterstützung kann sich das Orga-Team aber nicht beschweren. „Lehrkräfte und Schulleitung stehen voll hinter uns“, freut sich Cortes. Und auch OB Markus Herrera Torrez habe in einem Telefonat seine Unterstützung bereits zugesagt.

Anmeldung über Homepage

Die Anmeldung muss das Stadtoberhaupt wie jeder Teilnehmer über die Homepage des Benefizlaufes vornehmen. Hier geben die Läufer dann auch ihre Spender an. Man kann entweder selber spenden oder sich einen Sponsor im Freundes- oder Verwandtenkreis suchen. Nach Ende des Laufzeitraums müssen die Läufer ihre gelaufenen Kilometer dann über instagram oder Email ans Organisationsteam melden, so dass die Spenden anschließend ordnungsgemäß auf das Konto der Cafeteria überwiesen werden. Dort werden alle Spenden gesammelt und anschließend an die „Aktion Regenbogen“ überreicht.

Die Spenden kommen in diesem Jahr der Uni-Klinik Würzburg zugute, um tumor- und leukämiekranke Kinder zu unterstützen. „Wir fanden das toll, weil es auch etwas Regionales ist“, sagt Cortes. Die Spendengelder werden dann für das Projekt „Mutperlen“, technische Anschaffungen oder Elternwohnungen verwendet. Den genauen Einsatz der Gelder kann man im Nachhinein auf der Homepage der Aktion Regenbogen einsehen. „Die Leute wissen dann genau, wohin ihr Geld geht“, versichert Cortes.

Wie viel das am Ende sein wird, steht natürlich noch in den Sternen. Josua Cortes hofft darauf, dass der online-Lauf genauso gut angenommen wird wie die Präsenzläufe: „Wir hoffen natürlich, dass wir daran anknüpfen können“, sagt er mit Blick auf die zuletzt erreichten 16 000 Euro Spendensumme im Jahr 2019. Das Wichtigste sei jedoch, nach dem Ausfall im vergangenen Jahr nicht in Vergessenheit zu geraten. Das online-Konzept sei eine „super Sache“ und könne künftig sogar eine dauerhafte Ergänzung sein. Cortes hofft nun auf möglichst viele Teilnehmer und liefert für Unentschlossene noch etwas Motivationshilfe: „Gerade während Corona sind viele wahrscheinlich ein bisschen faul gewesen.“ Der Lauf sei nun eine super Möglichkeit, wieder in Schwung zu kommen. Und schmunzelnd schiebt er nach: „Zwanzig Minuten laufen kann jeder.“