Main-Spessart. Da die vier Familienstützpunkte im Landkreis Main-Spessart pandemiebedingt derzeit keine Elternabende durchführen können, wollen sie interessierte Eltern online informieren und Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch geben.

AdUnit urban-intext1

Gemeinsam mit dem Familieninformationszentrum, mit „Koki“ (Netzwerk frühe Kindheit) und „Elterntalk“ wird in den kommenden Wochen zweimal monatlich das so genannte „Online-Café“ durchgeführt.

Beim ersten Termin am Dienstag, 2. März, um 19 Uhr heißt es „Mit dem Säugling durch die Corona-Zeit“. Schwanger in Corona-Zeiten, Geburt unter Pandemieauflagen, die erste Zeit alleine und kaum soziale Kontakte: Wie fühlen sich junge Eltern? Von wem brauchen sie mehr Unterstützung? Was wünschen sie sich? Beim „Online-Café“ können sich junge Eltern kennenlernen und gemeinsam Antworten auf Fragen finden, die sie bewegen.

Moderiert wird der Abend durch Diplom-Pädagogin Stefanie Greß (Regionalbeauftragte „Elterntalk“), unterstützt von Diplom-Sozialpädagogin Andrea Schön („KoKi“).

AdUnit urban-intext2

Um beim „Online-Café“ dabei sein zu können, ist eine Anmeldung bis Montag, 1. März, unter familieninformationszentrum@lramsp.de notwendig. Der Zugangslink wird dann per E-Mail zugeschickt. Die zweite Veranstaltung ist für Donnerstag, 18. März, 19 Uhr vorgesehen. Dann wird es um „Schreien, Wüten, Toben - kleine Wutzwerge“ gehen.