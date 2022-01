Online-Angebot für Betriebe

Tauberbischofsheim. Die zeitsparende Aufbereitung einer Hoferkundung für Schulklassen sowie der Austausch untereinander stehen im Fokus des digitalen Stammtischs für Betriebe, die an der Initiative „Lernort Bauernhof“ teilnehmen. Er findet am Mittwoch, 26. Januar, von 19.30 bis etwa 21 Uhr statt und wird von den Landwirtschaftsämtern des Main-Tauber-, des Hohenlohe-, Rems-Murr-Kreises und des Landkreises Schwäbisch Hall sowie dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems veranstaltet. In der Veranstaltung erhalten die Verantwortlichen der Betriebe Tipps und Tricks, wie sie Materialien zu verschiedenen Themen und Abläufen mit wenig Aufwand zur Hand haben, etwa für einen spielerischen Beginn einer Hofbesichtigung oder für eine kreative Abschlussrunde. Erfahrene Lernort-Bauernhof-Anbieterinnen werden von ihren Vorbereitungen eines Hofbesuchs berichten. Die gute Aufbereitung des Hofbesuchs einer Schulklasse mit der Lehrkraft wird Thema des anschließenden Austauschs sein. Die digitale Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung ist bis Dienstag, 25. Januar, erforderlich per E-Mail an jennifer.duechs@main-tauber-kreis.de (Betreff „Stammtisch Lernort Bauernhof“) oder unter Telefon 07931/4827-6325. Damit der Einladungslink zum digitalen Seminarraum am Veranstaltungstag bis 12 Uhr versendet werden kann, ist die E-Mail-Adresse anzugeben.

