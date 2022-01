Omikron in Wertheim: Infektionen in Schulen und Kitas häufen sich

Corona Neckar-Odenwald-Kreis: 494 neue Corona-Fälle gemeldet

In den vergangenen zwei Tagen wurden dem Gesundheitsamt 494 neue Corona-Fälle für den Neckar-Odenwald-Kreis gemeldet, 273 am Dienstag und 221 am Mittwoch. Die Gesamtzahl steigt damit auf 14 808. Von den neuen Infektionen sind folgende Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim, Frankenlandschule in Walldürn, Kindergarten „Sonnenblume“ in Aglasterhausen, Wimpina-Grundschule in Buchen, Burghardt-Gymnasium in Buchen, Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim und Grundschule in Rippberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 559,1. Ausgangssperre für Ungeimpfte Aufgrund der weiter stark steigenden Corona-Fallzahlen und der Überschreitung des Schwellenwerts von 500 bei der Sieben-Tage-Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gelten im Neckar-Odenwald-Kreis ab Donnerstag, 20. Januar, weitergehende Corona-Maßnahmen für nicht-immunisierte Personen. Entsprechend dürfen nicht-immunisierte Personen zwischen 21 und 5 Uhr die Wohnung oder sonstige Unterkunft, etwa eine Beherbergungsstätte oder ein Wohnheim, nur aus triftigen Gründen verlassen. {element} Diese Gründe umfassen unter anderem die Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten sowie die Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen. {furtherread} Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hatte die Inzidenzüberschreitung an zwei aufeinander folgenden Tagen am Mittwochabend unverzüglich bekanntgemacht, nachdem dies durch das Landesgesundheitsamt bestätigt worden war. Die lokalen Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis an fünf Tagen in Folge unter 500 liegt. Landrat Dr. Achim Brötel und Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert appellieren an alle, sich zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer impfen zu lassen. Das Landratsamt informiert unter www.neckar-odenwald-kreis.de tagesaktuell über die Geltung der Ausgangsbeschränkungen. Dort kann auch die Bekanntmachung des Gesundheitsamts eingesehen werden. mg

