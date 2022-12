Oktavenspringer und Nachwuchschöre begeisterten

Wertheim. Gleich zwei Weihnachtskonzerte veranstalteten am Freitag und Samstag die Oktavenspringer und die Kinderchöre des Sängerbunds Eichel in der Wertheimer Stiftskirche. Die Konzertbesucherinnen und -besucher konnten sich an beiden Tagen im voll besetzten Gotteshaus mit gefühlvollen und emotionalen Liedvorträgen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Die „Weihnachtsliederband“, vorgetragen von den Kinder- und Jugendchören Oktavenflöhe, Oktavenhüpfer und Oktavenstürmer, markierte den Auftakt zu einem bemerkenswerten Konzerterlebnis. Es folgten „Viele Sterne funkeln“ und „Lasst uns froh und munter sein“. Über 80 Sängerinnen und Sänger wirkten bei dem eineinviertelstündigen Konzert mit. Die große Zuhörerschar erlebte ein abwechslungsreiches Programm auf höchstem Niveau.

Lange gebangt

Ines Kunzmann, Vorsitzende des Sängerbunds, und Katja Roth, Sprecherin der Oktavenspringer, stimmten das Publikum auf ein brillantes, gefühlvolles und stilvolles Weihnachtskonzert ein. Ihr besonderer Dank galt Dekanin Wibke Klomp und der Stiftspfarrei. Lange habe man gebangt, ob das Konzert wegen eventueller Einschränkungen durch Corona stattfinden werde. Nach einem besinnlichen Text trugen alle Mitwirkenden „Vier Takte vor Weihnachten“ vor.

Gefühlvolle Begleitung

Bei „Amazing Grace“ gefielen Petra Jankowski und Annika Kegelmann mit einem Solo. Weiter ging es mit „Wunderschöne Weihnachtszeit“ und „Still, still, weils Kindlein schlafen will“. Mit sehr viel Können und Gefühl begleitete Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl am Klavier. Im adventlichen Liedschatz ging es weiter mit „O Lux Beatissima“, „Somewhere in My Memory“ und „Es ist ein Ros‘ entsprungen“.

Mit Melodien, die zu Herzen gehen, nahmen die Oktavenspringer ihr Publikum auf eine Reise durch viele Länder dieser Welt mit. Mit musikalischer Freude war es so möglich, sich entspannt im Gotteshaus auf das bevorstehende Weihnachtsfest vorzubereiten. Aufhorchen ließ das Solo von Grace Englert bei „Macht hoch die Tür“. Die begeisterten Konzertbesucher nahmen gerne die Einladung zum Mitsingen an.

Es folgten „Only in Sleep“ und „Adeste fideles“ mit einem gekonnten Solo von Leon Röhrig. Mit „Feliz Navidad“ zauberten die Oktavenspringer ein Lächeln in die Gesichter ihrer großen Fangemeinde. Purer Musikgenuss geboten wurde bei „Ondoeni Milima“, einem Lied aus Afrika. Die Vortragenden harmonierten mit ihren Stimmen wunderbar und das Publikum quittierte diese beeindruckende Leistung mit Zwischenapplaus.

Festliche Stimmung

Den Oktavenspringern ist es vortrefflich gelungen, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit traditionellen und modernen Interpretationen von Advents- und Weihnachtliedern in eine festliche Stimmung zu versetzen. Zum Finale gab es im Wechsel internationale Melodien und traumhafte Balladen. Nach „How beautiful upon the mountais“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ folgte als glanzvoller Schlusspunkt „The Prayer“ mit einem Solo von Alissa Röhrig.

Begeisterung herrschte am Ende: die Konzertbesucherinnen und -besucher erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten stehend. Für den lange anhaltenden Beifall revanchierte sich das Ensemble mit einer Zugabe. Besonders bedankten sich am Ende die Sängerinnen und Sänger bei Susi Skirde, in deren Händen die Gesamtleitung lag, sowie bei Laura Skirde, der Leiterin der Kinderchöre.

Die Oktavenspringer und ihre Nachwuchschöre bieten als Laiensänger ein breitgefächertes Repertoire, das von klassischer Chorliteratur bis hin zu Pop-Songs und Musicalmelodien reicht.

Freude am Singen

Beim Weihnachtskonzert in der Stiftskirche war bei allen Beteiligten zu spüren, dass die Freude am Singen im Vordergrund steht.