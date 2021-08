Oily Bike Tour: Elf Etappen für einen guten Zweck

Wertheim. Radeln für einen guten Zweck und für die Freiheit der Menschen weltweit stehen bei der Oily Bike Tour durch Süddeutschland ganz oben.

Vom 31. August bis 13. September wird Adrian Kohler zahlreiche Höhenmeter und Kilometer auf der 1800 Kilometer langen Strecke in elf Etappen bewältigen. Die Tour startet und endet in der Nähe von Horb in Baden-Württemberg, führt über den Schluchsee, Sonthofen, München, Berchtesgaden und Ebing. Kohler wird am 11. September nach 127 Tageskilometern auch das neunte Etappenziel Wertheim erreichen. Der Sportler will in Reicholzheim auf dem Campingplatz Forelle übernachten.

Am Abend gibt es für Interessierte um 18 Uhr einen Vortrag am Parkplatz des Campingplatzes, der sich mit den Gründen für das Fundraising, der Dachorganisation Young Living Foundation und der Tatsache beschäftigt, die gesamte Tour möglichst nur mit veganer Nahrung zu bewältigen.