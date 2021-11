Fachkräfte fehlen, also müssen sie irgendwie hergelotst werden. Mit was Luschtigem möglichscht. Man hört sie förmlich beim tagelangen Brainschtorming in Sturgert. Das Ergebnis ist oifach subber. The Länd.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darauf muss man erst mal kommen. Jeder halbwegs im Englischen Versierte wird sich zwar beim Passieren des Ortsschildes fragen, wo um Himmels Willen er da geländet ist. Oder er beginnt zu cringen, also sich fremdzuschämen, im Länd grinschn ausgesprochen. Zumal es eigentlich Country, also in diesem Fall Kauntri, heißen müsste. Aber sind wir mal nicht so, im Länd der Dichter und Denker, der Cleverle also, darf, ja, muss alles möglich sein. Und die 21 Millionen, das sind doch Peanuts, Entschuldigung, Pinats.