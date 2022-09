Ohne Wasser werden Sportplätze wie der in Eichel zu braunen Feldern

Einer Fußball-Weisheit zufolge liegt die Wahrheit auf dem Platz. Und die Wahrheit ist: Die Sportplätze der Region leiden schon seit Monaten unter der Trockenheit und Dürre – eine Herausforderung für Vereine und Aktive.

Odenwald-Tauber. Ernüchtert geht Mirco Göbel über den Trainingsplatz des FC Eichel. Der Blick des Vorsitzenden richtet sich auf das, was jetzt normalerweise in einem satten Grün leuchtet – oder wenigstens als grün erkennbar ist. Das Grün jedoch hat sich auf einem Großteil der Fläche in den vergangenen Wochen mehr und mehr in ein Gelb und dann in ein Braun verwandelt, stellenweise auch ganz ohne Gras.

Höheres Verletzungsrisiko

„Das ist wirklich keine leichte Situation“, sagt Göbel. Der harte Untergrund macht vielen Kickern zurzeit zu schaffen. Auch wenn manche Altgedienten jetzt wahrscheinlich sagen, dass früher auf noch viel schlechteren Plätzen gespielt wurde. Das mag in vielen Fällen auch richtig sein. Aber zum einen hat sich die Erhöhung des Lebensstandards natürlich auch vor dem Amateurfußball nicht Halt gemacht. Und zum anderen geht mit den grasigen „Hartplätzen“ durchaus ein erhöhtes Verletzungsrisiko einher.

Verantwortlich dafür ist in erster Linie natürlich der seit Monaten fehlende Niederschlag. Besonders verschärft hat sich die Situation nochmals durch die Allgemeinverfügung des Landratsamts vom 8. August, wonach die Entnahme aus oberirdischen Gewässern für Bewässerung bis mindestens 30. September untersagt wurde. Dieser Schritt zum Schutz des Ökosystems war notwendig geworden, nachdem auch mittelfristig keine grundlegende Änderung der Witterungsverhältnisse „zu erwarten sei“, wie es damals hieß.

Neben Gärten betraf dies besonders eben auch zahlreiche Sportplätze in der Region, die in unmittelbarer Nähe zu Fließgewässern liegen. In Eichel beispielsweise wird das Wasser gemäß einem Vertrag mit dem Landratsamt dem Main entnommen – was in den vergangenen Wochen jedoch untersagt ist.

Seitdem musste sich der Rasen mit dem begnügen, was vom Himmel fiel. Der Regen vor einigen Tagen hat punktuell inzwischen zwar etwas Farbe auf den Sportplatz zurückgebracht. Doch nach wie vor sind viele Stellen völlig ausgedörrt und erinnern eher an eine Steppenlandschaft. Umfangreiche Renovierungsarbeiten werden nötig sein, um den Platz wieder in einen für die Kicker annehmlichen Zustand zu bringen. Wie bei den meisten Vereinen werden dafür auch in Eichel die ehrenamtlichen Platzwarte viel Zeit und Mühe investieren müssen. Im Gegensatz zum Trainingsplatz kommt der Hauptplatz des FCE besser durch die heißen Tage.

Das Wasser für die Beregnungsanlage entstammt hier einem Brunnen am angrenzenden Fahrradweg. Bereits vor zwei Jahren wurden im Zuge einer Generalsanierung Tipps zum richtigen Bewässern von einer Fachfirma gegeben.

Auch beim benachbarten TSV Kreuzwertheim kennt man diese Probleme, wie Vorsitzender Jan Klüpfel erklärt. Aufgrund einer Generalsanierung finde in der „Quätschicharena“ aktuell kein Sportbetrieb statt, so dass das Wasser reduziert werden konnte. „Bedingt durch den baubedingten, temporären Ausfall der Bewässerung ist der vermehrte Aufwand nach Abschluss der Bauarbeiten aktuell nicht absehbar“, führt Klüpfel aus. Auch in Kreuzwertheim erfolgt die Entnahme aus dem Trinkwassernetz.

Wegen der Sperrung finde der komplette Sportbetrieb aktuell jedoch auf dem Sportplatz in Röttbach statt. Der dortige Platz verfügt über keine fest verbaute Beregnungsanlage und muss daher über mobile Geräte bewässert werden.

Ihn damit in ansehbarem Zustand zu halten, war in diesem Sommer nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Daher holten sich auch hier die Verantwortlichen Unterstützung durch eine Fachfirma, die im laufenden Betrieb Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen hat. „Den fehlenden Niederschlag können solche Maßnahmen aber nicht ausgleichen“, resümiert Klüpfel.

Glück im Unglück haben die Fußballer in Waldenhausen. Im Zuge der Arbeiten für das neue Nahwärmekraftwerk musste die Erde am Sportplatz aufgerissen werden, um Leitungen zu verlegen. „Das kommt uns in diesem Sommer gerade recht. So brauchten wir den Platz nicht bewässern“, sagt Ortsvorsteher Gerrit Lang. „Außerdem haben die Stadtwerke versprochen, am Ende den Bolzplatz wieder herzurichten“, freut er sich. Man muss kein Experte sein, um zu prognostizieren, dass derart trockene Sommer auch in den nächsten Jahren immer wieder vorkommen werden – vielen Experten zufolge bekanntermaßen sogar in zunehmender Intensität.

Auch Vereine müssen einen Weg finden, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen können. Mittel- bis langfristig werde eine Sportplatzberegnung ohne Regenwasserrückhaltung sicherlich nicht mehr im aktuellen Umfang möglich sein, ist sich Klüpfel sicher. Auch Maßnahmen zur Speicherung des Abwassers aus der Beregnung würden an Relevanz gewinnen. „Um allerdings Zisternen oder andere Rückhaltesysteme zu installieren, welche die benötigten Wassermengen aufnehmen können, fehlen normalen Vereinen die finanziellen Mittel“, hofft Klüpfel auf künftige Förderungen.

Denn eines steht fest: Wasser wird ein immer begehrteres Gut werden. Natur- und Umweltschutz müssen und werden dabei weiterhin im Mittelpunkt stehen. Alleine aber werden die Vereine diese Herausforderung nicht bewältigen können. Jedenfalls nicht, ohne Abstriche bei ihren Sportanlagen machen zu müssen – qualitativ oder quantitativ. Oder es heißt dann eben immer öfters: Da kommen die Spieler auf den braunen Rasen.