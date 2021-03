Am Montag hatte ich aufgrund meiner schweren Erkrankungen um 19 Uhr einen Impftermin (auf Rezept) mit Astrazeneca in Bad Mergentheim.

Da ich in der Logistik tätig bin und viele Kontakte von außerhalb stattfinden, meine Frau ebenfalls in einer sechs-Tage-Woche im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet (mit hunderten Kundenkontakten)ist ein Impftermin zu bekommen ein Segen, denn auf russisch Roulette hat man nicht jeden Tag Lust. Die Fachärzte bescheinigen mir jedes Mal, bei einer Ansteckung verlaufe die Krankheit für mich tödlich. Ich habe am Montag extra früher Feierabend gemacht, damit ja alles klappt. Weil schon mittags die Rede davon war, dass der Astrazeneca-Impfstoff gesperrt wird, beschloss ich, bei der Hotline 116117 um 17 Uhr anzurufen, ob mein Termin überhaupt stattfindet.

Bundesland, KIZ, Codes durchgegeben, mit dem Hinweis, dass ich 40 Kilometer einfach nach Bad Mergentheim fahren muss, und ob der Termin bestehen bleibt. Die Antwort der Dame kam prompt, ich solle auf jeden Fall zum Termin fahren, nochmals darauf hingewiesen, dass es 40 Kilometer Fahrtstrecke sind, nicht dass ich umsonst fahre.

Wieder die Antwort, den Termin bitte wahrzunehmen. Ich dachte, dann wird es wohl klappen. Also los, viel Verkehr, aber dennoch pünktlich angekommen.

Dann das große Trauerspiel: keine Impfung. Gut, das muss ich akzeptieren. Was ich nicht akzeptiere, dass man mich umsonst dahin fahren ließ, obwohl es schon klar war, dass nicht geimpft wird. Nun sind mein Impftermin und Rezept futsch, und es gibt keine Chance, einen Nachfolgetermin zu bekommen. Ich muss von neuem versuchen, einen Termin zu bekommen.

Das Russisch-Roulette geht Tag für Tag weiter, bis es einen durch die Mutation doch noch erwischt. Ich rief später noch einmal 116117 an, um zu erfahren, was nun aus den Codes würde – keine Auskunft. Das einzige war, dass die Dame mitleidvoll war, als sie erfuhr, dass ich aus Baden Württemberg käme, laut ihrer Aussage eines der letzten Bundesländer, das war wie ein Schock.

Deutschland ist ein Chaosland – Weltmeister im Steuer kassieren und überbezahlte Politiker zu unterhalten, mehr aber nicht. Dabei hat jeder Bundesbürger zur Entwicklung bei Biontech etwas von seinem Steuergeld gegeben, und wer profitiert? Ich werde mich nun mit nichts impfen lassen, bevor ich noch einmal solch eine Enttäuschung erleben muss.

Das Schlimmste ist die Inkompetenz der Hotline. Auch wenn es wieder Impfstoff gäbe, würde es wieder acht Wochen dauern, über dieses erbärmliche Portal einen Termin zu bekommen. Da resigniere ich lieber und bete jeden Tag, dass ich mich nicht anstecke.

Jeder Mitbürger braucht die Logistik und es ist niemanden bewusst, das es Menschen sind, die Lebensmittelregale füllen, Pakete ausfahren, jedem sein Päckchen richten und dies für einen Almosenlohn. Deutschland samt Baden-Württemberg erinnert an Schildbürgertum. Wer solche Portale installiert, hat keine Ahnung von alten gebrechlichen Mitbürgern, die dieses System nie verstehen werden. Dieses Portal ist ein Bremsklotz beim Impfen.