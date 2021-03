Wertheim. Viele Einträge, vor allem wegen Rauschgiftdelikten und Diebstählen, weist seit 2008 ein Drogenabhängiger ausWertheim im Strafregister auf. Der letzte aus dem Jahr 2019 nennt ein Jahr und zehn Monate und die Erledigung der Strafe am 11. November 2020.

Am 12. November fällt der arbeits- und berufslose Mann in Wertheim in der engen Georg-Feuerstein-Straße (Stichstraße bei Blindenheimkurve) durchschnelles Fahren eines Opel auf. Ein Anwohner verständigt die Polizei, und die Beamten retten den 28-Jährigen und seinen Beifahrer in hilfloser Lage aus dem Steilhang oberhalb der Feuerwache. Nach dem Aussteigen müssen sie ein Stück den gesperrten Waldweg Richtung Bestenheid gelaufen sein.

Wegen vorsätzlichen Fahrens ohneFahrerlaubnis verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 28-jährigen Drogenabhängigen zur Strafe von 70 Mal 15 Euro. Ihn wieder ins Gefängnis zu schicken, erachtete die Richterin als sinnlos. Er solle lieber eine Entgiftung machen und sich endlich um die Therapie bemühen, die ihm im Gefängnis zugesagt wurde. Wie der Beschuldigte und sein Beifahrerin den Hang unterhalb des Waldweges kamen, konnte er in derVerhandlung nicht sagen. Der Polizei gelang die Rettung mit einem zehn Meter langen Gurt, den ein aderer Anwohner zur Verfügungstellte. Die Männer wiesen Schürfwunden auf und schienen von Drogen beeinflusst. Tests auf Alkohol blieben negativ. Der ledige Angeklagte hat nach eigenen Angaben 40 000 Euro Schulden, wohnt bei Angehörigen und lebt von staatlicher Unterstützung. Er äußerte, auch im Gefängnis sei er an Drogen gekommen, doch die Situation hinterher habe ihn überfordert. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Bewährungs-, er bat um eine Geldstrafe. goe