Külsheim. Der Männergesangverein Harmonie Külsheim probte am Donnerstagabend öffentlich. 18 Männer und ihr Chorleiter Claudiu Berberich übten im Biergarten „Da Luciano“ bei bescheidenem Wetter. Diese öffentliche Chorprobe war auch gedacht als Werbeaktion für weitere Mitsänger. Für die Külsheimer Sänger ist das Ziel „positive Aufmerksamkeit“ mit Sicherheit erreicht worden. Ob es dadurch zum gewünschten Zuwachs an Sängern kommt, wird sich in der Zukunft zeigen. Bild: Hans-Peter Wagner

