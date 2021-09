Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pilotprojekt „Warum immer ich?“ - Heilbronner Präsidium will im Austausch mit jungen Leuten Akzeptanz und Vertrauen in die Polizeiarbeit stärken – auch in Wertheim Odenwald-Tauber: Eine Chance, „Fronten aufzubrechen“

Respekt und Wertschätzung gegenüber Polizeibeamten und deren Arbeit für die Sicherheit der Gesellschaft lassen bisweilen zu wünschen übrig. Das Pilotprojekt „Warum immer ich?“ soll neue Wege aufzeigen – testweise in Wertheim und Heilbronn.