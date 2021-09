Oberbürgermeister Herrera Torrez sorgt womöglich für ungültige Vorstandswahl

Wertheim. Nach langer Zeit fand am vergangenen Dienstagabend wieder eine Mitgliederversammlung des Förderkreises Schlösschen im Hofgarten statt. Teil dieser 13. Mitgliederversammlung waren die Wahlen eines neuen Vorstands, der auf den Vorschlägen des Oberbürgermeisters Markus Herrera Torrez fußte. Doch nun könnte es sein, dass genau diese Wahlen ungültig sind.

Verwirrung am Dienstag

Schon während des eigentlichen Wahlvorgangs herrschte Verwirrung unter den Anwesenden. So war man sich erst nicht einig darüber, ob geheim gewählt werden müsse, wenn sich von allen anwesenden Wahlberechtigten zwei dafür aussprechen. Dass es keinen Vorschlag für einen Vorsitzenden gab, damit konnten sich die anwesenden Förderkreismitglieder scheinbar noch abfinden. Deutlich wurde, aufgrund der Aussage des Oberbürgermeisters, dass man bereits jemanden ins Auge gefasst habe, aber dass Der- oder Diejenige noch nicht den Mut aufbringen würde, diese Position zu übernehmen. Befremden allerdings herrschte, als der Oberbürgermeister mit den Worten „Nicht ganz satzungsgerecht“, sieben statt der üblichen sechs Beisitzer zur Wahl vorschlug. Mit mehreren Enthaltungen wurden die Vorschläge von den Mitgliedern angenommen.

„Ich hatte von Anfang an Bedenken, ob dieses Verfahren zulässig ist“, sagt der Rechtsanwalt und frühere Vorsitzende des Förderkreises, Heiko Albrecht in einem Interview mit den Fränkischen Nachrichten. Albrecht ist der Meinung, dass erst eine Satzungsänderung eine Änderung der Anzahl der Beisitzer möglich gemacht hätte. Beides, Satzungsänderung und Wahl dürften nicht einmal am selben Termin erfolgen. Man habe auf der Sitzung am Dienstagabend in der Main-Tauber-Halle gegen elementare Vorschriften verstoßen, ist sich Albrecht sicher.

Ist die Wahl tatsächlich ungültig, tritt automatisch der alte Vorstand wieder ins Amt. „Um der weiteren Entwicklung nicht im Weg zu stehen, habe ich deshalb das Amt des Vorsitzenden niedergelegt“, sagt Albrecht. Er wäre sozusagen bei ungültiger Wahl wieder für die Geschicke des Förderkreises verantwortlich und möglicherweise damit auch für Entscheidungen in der Pflicht, die der neu gewählte Vorstand (ohne Legitimation) trifft.

Bei der Pressestelle der Stadtverwaltung nachgefragt, hieß es am Montagnachmittag, man wolle den Sachverhalt prüfen.

Normalerweise müssen die Wahlergebnisse an ein Notariat und das Registergericht gemeldet werden. Spätestens an dieser Stelle wäre dann ein Veto gekommen, wenn der die Wahlergebnisse zur Prüfung vorgelegt worden wären.