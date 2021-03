Homburg. In Homburg wird in den Tagen vor Ostern seit Jahrhunderten der Brauch des O-Crux-Ave-Singens gepflegt.

Die Tradition erlaubt hierzu allen einheimischen Männern, ab einem Alter von 15 Jahren, mit langem Mantel und Hut gegen die nächtliche Kälte geschützt, von Haus zu Haus zu ziehen und lateinische Lieder zu singen.

Nach 2020 ist auch in diesem Jahr ein Umherziehen von Haus zu Haus durch die Kontaktbeschränkungen in der gewohnten Form nicht möglich. Gelebte Traditionen wie diese sind durch die monatelangen Beschränkungen besonders in ihrem Bestand gefährdet.

Erneut werden somit in diesem Jahr alle ehemaligen O-Crux-Sänger, egal welchen Alters, herzlich dazu eingeladen, in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag um Mitternacht nach dem Glockenschlag das O-Crux-Ave-Lied auf dem Balkon, im Garten oder vor dem Haus auf der Straße anzustimmen. Ebenfalls das Ave-Maria um 0 Uhr von Karfreitag auf Karsamstag.

In diesem Jahr soll der Brauch erneut generationenübergreifend stattfinden. Bei einer Normalisierung der Situation im kommenden Jahr, freuen sich die traditionsliebenden Sangesbrüder wieder darauf, singend durch die nächtlichen Straßen zu ziehen.

Normalerweise erhalten die Sänger Sach- und Geldspenden, die auch der Jugendarbeit in Homburg dienen. In diesem Jahr haben sich die 21 Jugendlichen und jungen Erwachsenen überlegt, etwaige Spenden für den Erhalt des Homburger Jugendraums zu verwenden. pm

