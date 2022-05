Nur nicht „ Part of the Länd“

Radfahren im eigenen Land ist wieder „in“. Skater und Spaziergänger auf den Radwegen können davon „ein Lied singen“. Ob an Tauber oder Main – die Anzahl der radfahrenden Urlauber hat deutlich zugenommen. Um diesen Trend nach außen wirksam vermarkten zu können, will der Verein „pro Region“ für den Bereich Heilbronn-Franken einen Verband gründen.

Recht so. Denn jede Maßnahme die bewirkt, dass die Menschen hierherkommen, ist wichtig – und nicht nur weil Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel davon leben. Der Main-Tauber-Kreis und seine Nachbarn haben landschaftlich wirklich sehr viel zu bieten und das darf ruhig jeder wissen.

„Kirchturmdenken weg – gemeinsamer Verein her“ heißt nun der nächste Schritt, an dessen Ende auch die Namensfindung für den Verein steht. Der Name sollte so prägnant sein, dass er zu einer Marke wird und man in ferner Zukunft vielleicht damit im Ausland seine Heimat erklären kann – anstatt auf englisch von „near Heidelberg“ reden zu müssen.

Aber bitte nicht irgendetwas mit „Norden“. „Mit der Ortsbezeichnung ’Norden’ verbinde ich die Küste“, bemerkte Sven Dell, seines Zeichens Kurdirektor in Bad Mergentheim und kommissarischer Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“. Noch verwirrender wird es, wenn man mit dem Werbespruch „So schmeckt der Süden“ für Nord-Baden-Württemberg wirbt.

Und kann sich eigentlich unter dem unsäglichen „The Länd“ (was sehr stark an die mangelhafte Englisch-Rhetorik von Günther Oettinger erinnert) irgendwer etwas vorstellen? Bringt es Sympathien, wenn man mit schlechtem Englisch daherkommt?

Besser die Verantwortlichen orientieren sich bei der Namensfindung an so lustigen Bandwürmern wie „Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft“.