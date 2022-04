Novavax-Impfstoff steht zur Verfügung

Main-Spessart-Kreis. Die sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Main-Spessart beträgt aktuell 2.069,4 (Stand 4. April). Seit Sonntag kamen 169 neue Fälle hinzu. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 32 223 Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. 238 Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit 20 Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 243 094 Impfungen (Stand 3. April) vorgenommen, davon 84 843 Erstimpfungen, 87 438 Zweitimpfungen und 70 813 Auffrischungsimpfungen.

Aktuelle Regelungen

Das neu gefasste Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt seit Sonntag, 3. April, grundsätzlich nur noch so genannte „Basisschutzmaßnahmen“ in bestimmten Bereichen. Weitergehende Maßnahmen sind nur unter engen Voraussetzungen nach der so genannten Hotspotregelung möglich, die nach Überzeugung Bayerns nicht rechtssicher anwendbar ist. Bayern setzt daher die Basisschutzmaßnahmen um.

Vor diesem Hintergrund wird eine neue 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlassen, die bis einschließlich 30. April 2022, also für vier Wochen, gilt und den Rahmen der vom Bund noch zugestandenen Basisschutzmaßnahmen ausschöpft. Das bedeutet: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen bleiben weiter empfohlen. Hierzu zählen insbesondere die Wahrung des Mindestabstands, das Tragen medizinischer Gesichtsmasken in Innenräumen sowie freiwillige Hygienekonzepte. In Einrichtungen, die vulnerable Personengruppen betreuen, gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Darunter fallen Arztpraxen, Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Rettungsdienste, ambulante Pflegedienste, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Gleiches gilt für den öffentlichen Personennahverkehr.

In Schulen und Kitas wird auch weiterhin regelmäßig und im bisherigen Umfang getestet. Für die Zeit nach den Osterferien wird der Ministerrat rechtzeitig entscheiden. Bei Infektionsfällen in einer Klasse oder Gruppe besteht weiterhin ein verstärktes Testregime.

Besucher und Beschäftigte benötigen für den Zugang zu vulnerablen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen einen tagesaktuellen Schnelltest. Beschäftigtebedürfen weiterhin zweier Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind, und tagesaktueller Tests, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Ohne persönliche Anordnung müssen sich Menschen mit positivem Testergebnis in Isolation begeben, Verdachtsfälle in Quarantäne. Kontaktpersonen müssen selbstständig und umgehend informiert werden.Die Dauer für Quarantäne (als Kontaktperson) und Isolation (bei Infektion) beträgt aktuell zehn Tage. Nach sieben Tagen ist eine Freitestung durch PCR oder Antigen-Schnelltest möglich.

Im Impfzentrum in der Ringstraße 4 (ehemaliges EP-Medienland) in Karlstadt steht der Impfstoff von Novavax zur Verfügung. Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Er dient der Grundimmunisierung. Hierfür müssen zwei Impfdosen im Abstand von mindestens drei Wochen erfolgen. Für eine Auffrischungsimpfung ist dieser Impfstoff nicht zugelassen. Diese muss weiterhin mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen.

Impftermine online anmelden

Impftermine können im Internet gebucht werden. Wer ohne Termin für eine Impfung ins Impfzentrum kommen möchte, sollte sich aber wenn möglich vorab unter https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren, um Wartezeiten zu verkürzen. Die Öffnungszeiten des Impfzentrums sind Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 12 bis 15.30 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.

Die Impfhotline ist unter Telefon: 09353/ 793 –1555 erreichbar.