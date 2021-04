Wertheim. In der nächsten Woche, von Montag, 12. bis Freitag, 16. April, findet an den Schulen kein Präsenz-, sondern nur Fernunterricht statt. Da die Schulen in dieser Zeit geschlossen sind, richtet die Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis sieben ein.

Die Betreuung findet in der Schule statt, die die Kinder besuchen und deckt den gewohnten Zeitumfang ab, den die Schüler ansonsten dort verbringen. Essen und Getränke müssen mitgebracht werden.

Die Notbetreuung soll Erziehungsberechtigten helfen, die am Arbeitsplatz unabkömmlich sind und keine andere Betreuung organisieren können. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wird erweitert auf Eltern, die ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und vor einer Abschlussprüfung stehen. Bei Alleinerziehenden kommt es nur auf deren Unabkömmlichkeit im Beruf oder in der Ausbildung an. Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen Präsenzarbeitsplatz oder Homeoffice. Eine Aufnahme in die Notbetreuung ist auch möglich, wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe vorliegen, wie etwa pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren.

Die Voraussetzungen

Die Notbetreuung kann – neben der Beschränkung auf Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz – nur in Anspruch genommen, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit in der Familie organisiert werden kann; die Kinder nicht in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen; die Kinder sich innerhalb der vorausgegangenen zehn Tage nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben; die Kinder keine typischen Symptome einer Infektion aufweisen, also Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns.

Und so funktioniert die Anmeldung: Die Eltern geben gegenüber der Schule mit der Anmeldung eine Erklärung über ihre Anspruchsberechtigung ab. Diese kann mündlich, schriftlich, telefonisch oder per Mail erfolgen. Es gilt der dringende Appell, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.

Für Rückfragen und weitere Informationen zur Notbetreuung stehen die Schulleitungen zur Verfügung. stv

