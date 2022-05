Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Discounter in Bestenheid - Sanierung für über 1,6 Millionen Euro nach sieben Monaten abgeschlossen Norma öffnet Filiale nach umfangreichen Umbau

In Bestenheid öffnete nach großem Umbau am Montag die Handelskette Norma eine Filiale der neuesten Generation. An der Kasse: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Die Eröffnung des Getränkemarkts soll in wenigen Tagen folgen.