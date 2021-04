Wir möchten uns bei Herrn Fertig ausdrücklich für seinen engagierten Leserbrief zur Aussage unseres Gemeinderates Richard Diehm „das Leben ist kein Ponyhof“ bezüglich der Barrierefreiheit des Erweiterungsbaus der Kita in Kembach bedanken. Herr Diehm hat sich mittlerweile entschuldigt, und den Hintergrund seiner unbedachten Äußerung erklärt.

Auch wir möchten in dieser Sache nochmals klar Stellung beziehen – so wie wir es eigentlich schon direkt nach der Sitzung hätten tun sollen.

Es ist uns sehr wichtig an dieser Stelle nochmals zu erklären, dass die Verpflichtung zur Stärkung der Teilhabe von behinderten Menschen am gesellschaftlichen Leben für uns ein wichtiges Anliegen ist, für das wir uns auf kommunaler Ebene mit aller Kraft einsetzen. Messen Sie uns weiterhin an unseren Ansprüchen. Wir bedanken uns dafür.

Eberhard Feucht und Ilse Fürnkranz-Deroua,

für den Vorstand Bündnis 90/die Grünen, Ortsverband Wertheim

