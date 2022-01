Noch Plätze für Excel-Kurse frei

Wertheim. Bei der Volkshochschule sind für Excel-Kurse noch Plätze frei. Wer sich noch nicht angemeldet hat, hat die Möglichkeit, dies unter Telefon 8573521, per E-Mail unter info@vhs-wertheim.de oder der Homepage www.vhs-wertheim.de, auf der weitere Informationen zur Anmeldung enthalten sind, zu tun. Alle Kurse können auch einzeln gebucht werden. Erster Kurs: „Excel – Grundlagen – Excel kennenlernen“: In diesem Kurs lernen die Teilnehmer die Grundlagen der Tabellenkalkulation. Der Kurs findet am Dienstag, 1. Februar, an einem Abend, von 18 bis 21 Uhr im Kulturhaus statt. Zweiter Kurs: „Excel – Grundlagen II – Rechnen mit Excel“: Dieser Kurs ist für Teilnehmer, die sich schon ein wenig mit Excel auskennen und ihr Wissen vertiefen möchten. Der Kurs findet am Dienstag, 8. Februar von 18 bis 21 Uhr im Kulturhaus statt. Dritter Kurs: „Excel – Vertiefung“: In diesem Kurs lernen die Teilnehmer das Arbeiten mit komplexen Funktionen und Formeln, die Verknüpfung von Tabellen und Arbeitsblättern, die Gestaltung von Diagrammen. Der Kurs findet am Dienstag, 15. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Kulturhaus statt.

