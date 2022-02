Noch mehr Schubkraft für Innovationen

Auf 15 000 Quadratmetern entstehen am Firmenstammsitz der Würth-Gruppe in Gaisbach modernste Labore sowie Prüf- und Werkstätten. Hier sollen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft miteinander vereint werden.

Künzelsau-Gaisbach. Mit dem neuen Innovationszentrum errichtet die Würth-Gruppe als weltweit führender Hersteller für professionelle Befestigungstechnik derzeit eines der leistungsfähigsten Testzentren mit eigenem zertifizierten Dübel-Labor für Befestigungsmaterial.

Angegliedert sind auf dem 15 000 Quadratmeter großen Neubau modernste Werkstätten, Prüffelder, Klimakammern, Labore und Seismik-Prüfstände für Dübeltechnik, auf denen sich alle anwendungsorientierten Abläufe und Messungen simulieren lassen.

Lösungsmöglichkeiten

Damit will Würth die an der Praxis ausgerichtete Forschung und Entwicklung weiter vorantreiben und seinen Kunden noch mehr Lösungsmöglichkeiten und Hilfestellungen für den täglichen Einsatz der Produkte anbieten.

Aber auch dem Umweltgedanken will man Rechnung tragen, denn Nachhaltigkeit, Effizienz und Ressourcen-Schonung stehen bei allen Überlegungen mit an erster Stelle, wie der für das das neue Innovationszentrum verantwortliche Geschäftsführer Thomas Klenk und der bei der Adolf Würth GmbH für Forschung und Entwicklung zuständige Dr. Heiko Roßkamp beim Baustellenrundgang betonten. Die Inbetriebnahme des Zentrums, in dem später einmal 250 Mitarbeiter beschäftigt sein werden, ist für den Herbst 2022 vorgesehen.

Schon jetzt werden dafür 40 hoch qualifizierte Interessenten aus dem Ingenieursumfeld gesucht. Das Investitionsvolumen des Neubaus beläuft sich auf rund 70 Millionen Euro. Mit dem neuen Innovationszentrum will die Familie Würth nicht nur ihr klares Bekenntnis zum Standort Hohenlohe ausdrücken. „Das Projekt hat auch eine starke Signalwirkung für die Leistungsfähigkeit und damit die Zukunft der Marke Würth, vor allem, was die Region Hohenlohe als Wirtschaftsstandort anbelangt“, so Thomas Klenk.

Der Neubau dient gleichzeitig auch dazu, in Kooperation mit Hochschulen die Forschung, Entwicklung, Wirtschaft und die Industrie zu vernetzen. Ziel des neuen Zentrums ist es vor allem, die Innovationszyklen in den Bereichen Verbindungstechnik, Schrauben, Dübel, Chemie, Maschinen und Systeme zu verkürzen sowie Neu- und Weiterentwicklungen noch schneller und kundenspezifischer auf den Markt zu bringen, um dadurch eine noch größere Kundenzufriedenheit zu erzielen.

Auch die Digitalisierung hat ihren Schwerpunkt, denn erst die Vernetzung mache die Produkte intelligent, wie Klenk beim Rundgang unterstrich, denn Würth-Produkte sollen genau die Anforderungen erfüllen, die Würth-Kunden haben.