Noch ist fast alles möglich

Höhefeld. Die Spannung ist groß: Vor den letzten Gruppenspielen am heutigen Samstag, 23. Juli, steht weder in Gruppe A noch in Gruppe B fest, wer ins Finale und wer ins Spiel um Platz drei einzieht.

Im Verfolgerduell der Gruppe A trennten sich gestern die neue SG RaMBo und Gastgeber Kickers DHK Wertheim mit 0:0. Es war das erste torlose Unentschieden bei dieser Stadtmeisterschaft. Damit haben noch die vier Erstplatzierten dieser Gruppe die Chance auf Rang eins oder zwei. Bei Punktgleichheit zählt übrigens die Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich,

2 Bilder Türkgücü Wertheim gegen FC Eichel (linkes Bild) sowie SG RaMBo gegen Kickers DHK Wertheim (rechtes Bild) lauteten die gestrigen Partien. © Reinhold Hörner

Zuvor hatte Kreisligist Türkgücü Wertheim den A-Klassen-Vertreter FC Eichel mit 2:0 besiegt. Der Erfolg war verdient, obwohl die Treffer aus „Ächler“ Sicht sehr unglücklich zustande kamen. Die Torschützen waren Kevin-Cem Aksoy in der 20. und Vladut-Ionut Mitan in der 30. Minute. Für den FCE ist damit das Turnier bereits beendet. Er schloss die Stadtmeisterschaft nur auf dem letzten Platz der Gruppe A ab.

Die Gruppe B war am gestrigen Freitag spielfrei, weil hier nur vier statt fünf Mannschaften spielen. Sie greift am heutigen Samstag wieder ins Turniergeschehen ein.