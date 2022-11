Nikolauskonvoi bringt Pakete von Wertheim nach Rumänien

Wertheim/Kreuzwertheim. Der Nikolauskonvoi rollt bald wieder Richtung Rumänien: Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Hilfsaktion, bei der am 25. November einige Lastzüge voll mit Hilfspaketen und Geschenken nach Rumänien starten werden. Dutzende Helferinnen und Helfer des Vereins Helfen und Hinsehen aus dem Main-Spessart-Kreis sind dafür im Einsatz, auch in Wertheim, Kreuzwertheim und der Region.

Sie unterstützen Familien mit Geschenkpäckchen oder Lebensmittelspenden. Seit neun Jahren organisieren die Freiwilligen den Nikolauskonvoi, um Bedürftigen im Süden Rumäniens eine kleine Weihnachtsfreude zu machen und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Unsagbare Armut

Wie Sebastian Weidner, Vorstandsmitglied des Hilfsvereins und bislang immer selbst bei der Verteilung der Spenden in Rumänien dabei, erklärt, haben sich das Leid und die Not der sowieso schon von unsagbarer Armut betroffenen Kinder und Familien dort in den vergangenen drei Jahren noch um ein Vielfaches verschlimmert. „Deshalb legen wir unseren Fokus nun stark auf die Unterstützung von Familien. Dass eben hier gezielte Hilfe gut ankommt, zeigten uns die Nikolauskonvois der letzten Jahre.“

Kleine Freude zu Weihnachten

Für diese Familien werden nun Überlebenspakete mit dringend benötigten Lebensmitteln, Hygieneartikel und anderen Dingen des täglichen Bedarfes gesammelt. Doch auch den ursprünglichen Gedanken des Nikolauskonvois wollen die „Nikoläuse“ nicht vergessen: Die Kinder, die in dieser schrecklichen Armut leben müssen, sollen eine kleine Freude zu Weihnachten bekommen.

Deshalb sammeln sie für die Kleinsten (Kindergarten- und Grundschulkinder) Päckchen, die sie dann im Dezember als Geschenke übergeben können. „Jeder kann mithelfen und ein Überlebenspaket für Familien oder ein Weihnachtspäckchen für die Kinder packen“, sind die Organisatoren überzeugt.

Neben Nudeln oder Gemüsebrühe sollten auch Shampoo oder Waschpulver in einem Überlebenspaket enthalten sein. Wer sich unsicher ist, was die Pakete enthalten dürfen oder sollen, findet unter www.nikolauskonvoi.de/downloads Packlisten.

„Die Spenden kommen alle bei den Bedürftigen an“, verspricht Sebastian Weidner. Jährlich sind bis zu 40 Helfer im Einsatz, um die Pakete einzusammeln, zu sortieren, zu verladen und dann nach Rumänien zu bringen. Etwa 15 Fahrzeuge, davon fünf Lastzüge, rollen dann von Burgau nach Rumänien.