Nightgroove und Streetfood

Wertheim. Gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein und der Stadtverwaltung kann die Tourismusregion Wertheim kann mit diversen und interessanten Veranstaltungen im Jahr 2023 aufwarten.

Den Auftakt macht das Saatgutfestival in der Main-Tauber-Halle am 26. Februar von 11 bis 17 Uhr. Die Besucher erwarten Verkaufsstände für Kräuter- und Gemüsesaatgut, Jungpflanzen, vielerlei regionale kulinarische Spezialitäten, Naturholzprodukte, Flechtkörbe, Gartenbücher und einiges mehr. Es gibt Informationsstände zu den Themenfeldern Saatgut, Gärtnern, Imkerei etc. sowie eine begleitende Vortragsveranstaltung. Die teilnehmenden Obst- und Gartenbauvereine haben einen leckeren Mittagstisch und eine reichhaltige Kaffeetafel vorbereitet. Auch die Freunde „deftiger“ Kost dürfen sich auf Spezialitäten, Weine, Liköre und Brände aus regionaler Produktion freuen.

Auf dem Plan am 25. März steht von 19 bis 1 Uhr der Wertheimer Nightgroove in der Altstadt. Veranstalter ist die Nightgroove Events GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim. Die Besucher des Musik- und Kneipenfestivals erwartet ein abwechslungsreiches Programm in der langen Musiknacht. Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer viele Musikstile reicht das Angebot. Das breite musikalische Spektrum reicht von Blues, Rocck und Soul über lateinamerikanische Rhythmen und Pop bis hin zu Rock’n’Roll und Beat und bietet damit für Jung und Alt ein gleichermaßen attraktives und hochkarätiges Liveprogramm.

Der Ostermarkt erfreut am 1und 2. April von 11 bis 18 Uhr seine Gäste mit einem bunten Markttreiben in der Altstadt und verkaufsoffenem Sonntag und Street Food Festival.

Auch in diesem Jahr findet in der spätmittelalterlichen Kulisse der Wertheimer Hofhaltung in der Mühlenstr. 26 und im angrenzenden Rosengarten der Töpfermarkt am 10. und 11. Juni statt. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Den reigen im ersten halbjahr beschließt das Weinfest Schöpple am Neuplatz Wertheim. Veranstalter ist die Tourismus Region Wertheim GmbH. Die Wertheimer Winzer und Gastronomen laden im schönen Ambiente am Neuplatz zum Weinfest ein. Präsentiert wird eine große Auswahl regionaler Weine und Edelobstbrände sowie kulinarisch interessante Speisen. Die Musik ist teilweise Spitzenklasse. Bei einem Farbenrausch bei Nacht taucht der Besucher in eine stimmungsvolle, einmalige Atmosphäre ein. hei/trw