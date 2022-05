Nicht nur der Opernboogie war ein Hit

Wertheim. Endlich: Die Wertheimer Kleinkunst ist wieder dort angekommen, wo sie hingehört, nämlich im Convenartis-Gewölbekeller mit echter Bühnenatmosphäre und gemütlichem Foyer.

Die Freude hierüber war am Samstag den Convenartis-Verantwortlichen – sie hatten extra eine Woche vorher in stundenlanger Arbeit den während der Coronazeit verlassenen Keller wieder gerichtet und geputzt – ebenso anzumerken wie dem Publikum. Und auch der Künstler des Abends, Klaus Kohler, war ganz begeistert. Für 10 000 Euro sei er so gerne zur Wiedereröffnung gekommen, dass er sie sofort überwiesen habe.

Der Kabarettist Klaus Kohler begeisterte mit seinem Programm „Vorgespielte Höhepunkte“ das Publikum im Convenartis-Keller. © Carsten Klomp

Auf dem Programm stand Klavierkabarett. Und wie es sich gehört, muss vor dem Konzertereignis erst einmal geprobt werden. So erarbeitete sich das Publikum unter Anleitung Kohlers zunächst einen angemessenen Applaus, der dessen Auftritt im Laufe des Abends würdig und immer würdiger begleiten sollte.

Nach dem ersten Applaus auch gleich ein erster Höhepunkt, bei dem Kohler auf dem Klavier die wesentlichen Klavierhighlights aus Klassik und Romantik, verbunden mit Glockenklang und Achselschweiß, verwurstete. Dass er dies ohne echtes Klavier tun musste, war die einzige Einschränkung des Abends, zumal die Bässe des Yamaha E-Pianos zu laut eingepegelt waren und den Keller erdröhnen ließen.

Mit Klischee aufgeräumt

Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen: Mit diesem Klischee räumte Kohler am Samstagabend gründlich auf. Er ließ sein Publikum an pubertären Teenager-Misserfolgen teilhaben, bei denen seine Freundinnen zwar auf sein Klavierspiel, nicht jedoch auf den Pianisten abfuhren. Auch späterhin erlebte Kohler wenig Liebesglück an einer Münchner Imbissbude, war aber flexibel genug, nach erfolglosem Werben um seine Traumfrau sofort auf die nächste Frau seines Lebens umzuschwenken – wenn auch ebenso erfolglos. Immerhin hatte er bei dieser Episode an den Weisheiten aus dem Munde des Imbissbudenbesitzers teil. Die Frage, warum die Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt werden, beantwortete dieser mit der Erkenntnis: „Weil es sich bewährt hat.“

Mehrdeutigkeit

„Vorgespielte Höhepunkte“, lautete der Titel des Programms. Die Mehrdeutigkeit dieses Titels blieb aber zumindest denjenigen verborgen, die Kohlers mitreißende Opernpersiflage für sein eigenes Werk hielten. Dass es sich dabei jedoch um Fritz Kreisslers 1971 auf Schallplatte gebannten Opernboogie handelte, müssen sie nun diesen Zeilen entnehmen.

Macht aber nichts, denn Kohler hat ihn wirklich als echten Höhepunkt zelebriert, mit dem er seine Zuschauer zu Recht zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat.

Wie sehr das Publikum mitgegangen ist, zeigte sich nicht nur am Ende, als Kohler erst nach zwei Zugaben entlassen wurde. Auch zwischendurch gab es immer wieder Einwürfe vom Publikum, die Kohler aufnehmen konnte. Genau das macht ja den Reiz einer echten Kleinkunstbühne aus. Sie lebt nicht nur von den Darbietungen, sondern auch davon, wie das Publikum auf diese reagiert. Im Convenartis-Theaterkeller merkt man wirklich, was man während der Coronaphase eigentlich alles vermisst hat.