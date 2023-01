„Nicht mehr verbrauchen, als nachwachsen kann“

Wertheim. Dieter Fauth ist in Wertheim vor allem als ehemaliger Schulleiter und Förderer der Erinnerungskultur für jüdische Menschen in der Region bekannt. Sein wissenschaftliches und publizistisches Interesse geht aber weit darüber hinaus. Dies zeigt sein aktueller Beitrag mit dem Titel „Nachhaltigkeit in der Freiwirtschaft“ im Werk „Nachhaltigkeit“ der Freien Akademie (Herausgeberin Ute Urban). Das Buch ist im Buchhandel erhältlich.

Die Freie Akademie ist ein Verein mit Sitz in Falkensee. Fauth gehört ihm seit rund 30 Jahren an und ist seit rund 15 Jahren einer der Vizepräsidenten. „Die Akademie ist ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Minderheitengruppen, die sich allesamt der religiösen Toleranz verpflichtend sehen“, so Fauth.

Die Akademie veranstaltet jedes Jahr eine Tagung, 2022 zum Thema Nachhaltigkeit. Im Buch finden sich die auf der Tagung gehaltenen Vorträge wieder.

Fauth ist auch Mitglied der Vereinigung „Christen für eine gerechte Wirtschaftsordnung“. Diese beschäftige sich mit sozial-ökonomischen Ideen in den Religionen und untersucht, wie sich die aktuelle Art zu wirtschaften mit den Ansprüchen deckt. Er habe den wirtschaftskundlichen Hintergrund aus der Arbeit für diese Vereinigung in die Tagung eingebracht, so Fauth. Er ist überzeugt: „Es ist inzwischen Allgemeingut, dass unsere Gesellschaften Nachhaltigkeit erreichen müssen, wenn die Menschheit eine Überlebenschance haben will.“ Hierbei werde jedoch zu wenig bedacht, dass ökologisches und wirtschaftliches Handeln zusammengehörten. Daher habe er das Thema für seinen Beitrag aufgegriffen.

Nachhaltigkeit bedeutet für Fauth, den Verbrauch so einzuschränken, dass ein kontinuierliches Nachwachsen möglich wird. In seinem Buchbeitrag bringt Fauth die Nachhaltigkeit in Verbindung mit dem Modell der so genannten „Freiwirtschaft“. Diese ökonomische Theorie sei um die Wende 19./20. Jahrhunderts von Silvio Gesell entwickelt worden. Sie stelle einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus dar und besage, so Fauth, dass alles, was der Mensch schaffe, Privateigentum sei und alles, was die Natur gibt oder die Gesellschaft als Ganzes schafft, Gemeinschaftseigentum ist. In der Freiwirtschaft gebe es keine Spekulation mit Grund und Boden, da dieser Natur sei. Bei der Geldleihe gebe es keine private Gewinne, da der Werterhalt des Geldes eine gemeinschaftliche Leistung sei. „Kapitalgewinne müssen für die Allgemeinheit und deren Interessen verwendet werden.“

Ohne Spekulationen für private Gewinne bei Geld und Boden gebe es keine unendliche Geldvermehrung mehr und kein Zwangswachstum in der Wirtschaft. Dieses sei Hauptgrund für den großen Natur- und Ressourcenverbrauch und verhindere das Erreichen von Nachhaltigkeit, denn Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit schlössen sich gegenseitig aus. „Die Vorstellung aller politischen Parteien, beides lasse sich vereinbaren, halte ich für eine Illusion.“

In der Freiwirtschaft brauche es kein Wachstum mehr, um den Status quo zu erhalten. Fauth machte aber gleichzeitig deutlich: „Wir sind bereits auf einem Niveau, wo es ohne Zurückstecken nicht mehr geht.“ So reiche Energieeffizienz alleine nicht mehr aus, es sei eine Drosselung des Verbrauchs nötig. In seinem Beitrag nimmt Fauth auch Bezug auf die sozial-ökonomischen Ideen der Weltreligionen. Hier fänden sich Parallelen zum Modell der Freiwirtschaft. Alle Religionen würden als Problem erkennen, dass durch Geldvermehrung, die von Arbeit abgekoppelt sei, ein unendliches Geldwachstum erzeugt werde. Mit diesem müsse das Wirtschaftswachstum Schritt halten, wodurch im großen Stil Natur und Ressourcen aufgebraucht würden. „Daher fordern alle drei Religionen einen Umgang mit Geld ohne leistungslose Gewinne, unter anderem durch Geldleihe ohne Zinsen.“

Es gebe bereits praktische Beispiele dafür, wie Ideen der Freiwirtschaft umgesetzt werden, so Fauth. Dazu zählte er etwa Regionalwährungsinitiativen wie den „Chiemgauer“. Das Chiemgauer Regionalgeld sei ein regionales Zahlungsmittel, das rund um den Chiemsee in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land genutzt werde. Laut Fauth akzeptierten ihn rund 100 Firmen als Zahlungsmittel. Sein Umlauf erfolge ohne Zinsen. „Pro Jahr werden dort rund acht Millionen Euro in der Regionalwährung umgesetzt.“ Auch die Wertheim Card gehe in die Richtung, ergänzte er.

Eine weitere Idee aus der Freiwirtschaft finde sich im Erbbaurecht. So gebe es etwa in Würzburg ganze Stadtviertel auf kommunalen Flächen. Die Häuser darauf seien Privatbesitz.

Um die im Beitrag geschilderten Ziele zu erreichen, sei ein Systemwechsel nötig, so der Autor. Es könne aber auch jeder Einzelne etwas dafür tun. So gelte es unter anderem, möglichst wenig Kapitalkosten zu erzeugen. Investitionskredite seien sinnvoll, Konsumkredite solle man aber überdenken. Bei den Kreditkosten könne man daran denken, dass die Gewinne der Allgemeinheit zugute kämen, zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen oder Genossenschaftsbanken.