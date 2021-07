Nicht auf der Burg, sondern in der Aula

Wertheim. Viel Regen, leichtes Hochwasser und das Gefühl fast schon im Herbst angekommen zu sein – das fordert die Open-Air-Organisatoren heraus. Zwei Burgveranstaltungen am Wochenende werden in die Aula Alte Steige verlegt. Sowohl „Miss Allie“ am Freitag, 16. Juli, als auch die „Flamenco Nacht“ am Samstag, 17. Juli, erlebt das Publikum im Trockenen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

„Miss Allie“ am heutigen Freitag ist als „kleine Singer-Songwriterin mit Herz“ angekündigt. Die gebürtige Lüneburgerin erzählt in ihren Songs die wundersamsten Geschichten. In der „Flamenco Nacht“ am Samstag präsentieren die Künstler Ileimn Ceciliano (Tanz), David Morán (Gesang), Diego Rocha (Gitarre) und David Bermúdez (Piano und Perkussion) Musik und Tanz zwischen Tradition und Moderne.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf online unter www.reservix.de erhältlich.