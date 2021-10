Neues Hallenbad ist Bekenntnis zur DLRG

Wie wichtig die Arbeit der Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist, wurde einmal mehr auf der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Wertheim deutlich.

Wertheim. Die DLRG-Gruppe Wertheim hielt vor wenigen Tagen unter Einhaltung der Corona-Auflagen ihre Jahreshauptversammlung im Sitzungssaal der Stadt Wertheim ab. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Berichte aus den einzelnen Ressorts, Grußworte und Ehrungen.

Rückblickend bedankte sich Vorsitzender Andreas Hoffmann bei einem tollen Team aus aktiven Vereinsmitgliedern, welche sich trotz der erschwerten Bedingungen für den Verein engagiert haben. Schnell habe man sich im Verein auf die geänderte Situation und die Pandemie-Vorgaben eingestellt. Wo es möglich war und die Verordnungen es hergaben, waren die Vereinsmitglieder bemüht, ein Programm anzubieten. Dennoch hat sich der Mitgliederbestand aufgrund der fehlenden Neueintritte etwas verringert. Die finanzielle Lage der DLRG Wertheim konnte durch Rücklagenentnahme und Sparmaßnahmen entschärft werden, aber auch für einige Spenden war der Verein sehr dankbar.

Stellvertreter und Einsatzleiter Wolfgang Hauser berichtete aus dem Bereich Einsatztrupp, welcher auch in der Pandemielage seine Einsatzfähigkeit aufrechterhalten musste. So gab es auch einige Einsätze. Die Einsatztruppmitglieder wurden speziell in Sachen Corona und deren Auflagen geschult.

Scharfe Kritik übte Hauser an der Alarmierung der Rettungshundestaffel. So werden bei erforderlichen Einsätzen im Raum Wertheim oft zuerst auswärtige Hundestaffeln alarmiert. Hier ist die DLRG in Gesprächen.

Jugendleiter Florian Müssig präsentierte mittels einiger Bilder das abwechslungsreiche Programm der Jugend, welches man in abgewandelter Form den vielen Kindern und Jugendlichen der Gruppe präsentieren konnte. Wegen den vielen Corona-Auflagen mussten im Berichtsjahr 2020 zwar viele Freizeiten und das große Sommerzeltlager ausfallen, aber die Mitglieder haben sich dennoch einiges einfallen lassen.

Der Technische Leiter Schwimmen/Rettungsschwimmen, Christian Fischer, dankte dem Ausbildungsteam für die vielen ehrenamtlichen Stunden am Beckenrand und im Unterrichtsraum.

Zwar mussten auch hier Ausbildungsstunden und Rettungsschwimmkurse ausfallen, aber die Mitglieder haben immer versucht, aufgrund der Vorgaben Lösungen zu finden.

Kurse online abgehalten

Die Technische Leiterin Erste Hilfe/Sanitätswesen, Alexa Müssig, berichtete, dass duch die Pandemie in ihrem Ressort viele geplante Kurse und Veranstaltungen ausfallen mussten, zum Teil konnte man Schulungen jedoch als Online-Kurse anbieten.

Dass der Verein trotz der außergewöhnlichen Lage seine Finanzen im Griff hat, konnte dem Bericht des Kassenwarts Gunter Kachel entnommen werden. Das Minus in der Bilanz lasse sich durch die fehlenden Einnahmen auf dem Altstadtfest und die hohen Ausgaben im Zusammenhang mit der Dachsanierung erklären.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und der stellvertretende Bezirksleiter Oliver Güßgen bedankten sich für die hervorragende Jugendarbeit und das breite ehrenamtliche Engagement der DLRG in Wertheim und im Bezirk.

Ein großes Thema in ganz Deutschland seien Bäderschließungen und die Tatsache, dass immer weniger Jugendliche das Schwimmen lernen. In Wertheim, so Herrera Torrez, stelle der einstimmige Beschluss des Gemeinderates zum Neubau eines Hallenbades ein klares Bekenntnis für das Schwimmen in Wertheim allgemein und zum Schaffen der DLRG dar.

Die Stadt ist beim Neubau des Hallenbads allerdings auf größere Zuschüsse von Seiten der Politik angewiesen und sei daher dankbar für jede Unterstützung, die die DLRG bei Gesprächen mit Mandatsträgern hier aufbringen kann.

Auch Stadtbrandmeister Torsten Schmidt lobte die gute Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen in Wertheim. Er wünscht sich wieder mehr gemeinsame Übungen.

Der Ehrenvorsitzende der DLRG Wertheim, Roland Haist, bedankte sich für das engagierte Wirken aller aktiven Mitglieder im Verein und insbesondere beim Vorsitzenden Andreas Hoffmann, welcher die Gruppe seit 20 Jahren an der Spitze führt und zusammenhält.

Traditionell fanden im Zuge der Jahreshauptversammlung der Gruppe Wertheim Ehrungen statt, die der Vorsitzende Andreas Hoffmann und sein Stellvertreter Wolfgang Hauser vornahmen.

Die Ehrungen

Ein Jahrzehnt zur DLRG Wertheim gehören: Max Schmidt, Gunter Kachel, Louis Jung, Emelie Hemmerling, Helene Rauch, Yvonne Horn, Paula Dreßler und Sophia Ascher sowie die Familien Bloos, Gehlfuß, Großmann, Saalmüller, Krichel und Horn an.

Für 25-jährige Treue zur DLRG wurden Sebastian Clärding, Maximilian Dinkel, Raphael Haag, Dora Hoffmann und Torsten Schmidt genauso wie Albrecht Kunkel und Klaus Schuon für 40 Jahre geehrt. Seit 50 Jahren ist Rüdiger Schulze dabei. Brigitte Schindler ist seit 60 Jahren der DLRG Wertheim verbunden.

Für ihre vorbildliche Mitarbeit im Verein, insbesondere bei der Gründung und dem Aufbau der Rettungshundestaffel wurde Michaela Kleinschmidt das Verdienstzeichen in Bronze überreicht.

Florian Müssig und Christian Fischer erhielten für ihre vielen Arbeitsstunden bei der Dachsanierung des alten Garagentrakts im Vereinsheim einen Gutschein überreicht.