Neues Glas schützt den Flügelaltar der Wehrkirche Dertingen

Dertingen. Ein verhüllter Flügelaltar kündigte den Gottesdienstbesuchern in der Dertinger Wehrkirche eine bevorstehende Baumaßnahme an. In seiner Begrüßung informierte Pfarrer Bernhard Ziegler, dass die Maßnahmen im Zuge der Kirchenrenovierung 2018 noch nicht vollständig abgeschlossen seien.

Der Mitarbeiter der Fachfirma, Gerhard Winkler, baut die neuen Scheiben in die Chorfenster ein. © Reinhold Hörner

Um die Malereien und Fassungen der Schnitzfiguren auf dem Flügelaltar langfristig zu schützen, würden nun die vorhandenen Fensterscheiben im Chorraum ausgetauscht. Die Intensität der Sonneneinstrahlung habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert und sei deutlich aggressiver geworden. Zum Schutz des Schnitzaltars aus der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert wurden die Maßnahmen schon länger vom Landesamt für Denkmalpflege vorgeschlagen.

Das Unternehmen Glastechnik Rothkegel gilt als Spezialist für die Anfertigung von Verbundglas mit integriertem Schutz vor Ultraviolett- und Infrarot-Strahlung. Bei der Innenrenovierung 2018 war der Würzburger Fachbetrieb bereits mit der Neuausstattung der Lampenfassungen in der Kirche beauftragt und konnte nun den Kirchengemeinderat und das Landesamt für Denkmalpflege für diese Schutzmaßnahmen im Chorraum überzeugen. Die vorhandenen Bleiverglasungen mit den regelmäßigen Sechsecken bleiben erhalten, die Glasscheiben selbst werden ausgetauscht. Die Helligkeit im Chorraum wird nach Auskunft der Firma nur minimal beeinträchtigt.

Zum Schutz der Darstellung des Jüngsten Gerichts an der Rückwand des Altargehäuses wird am östlichen Fenster im Chorraum ein Vorhang mit Lichtschutzstoff montiert. sba

