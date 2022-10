Neues Feuerwehrgerätehaus ist der dringendste Wunsch in Dertingen

Dertingen. In Dertingen kann man sich wohlfühlen, das wissen nicht nur die Einheimischen. Trotzdem gibt es Ecken, die verbesserungswürdig sind. Und genau die wollte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez kennenlernen, denn bisher hatte er fast nur die schönen Ecken erkundet. „In Dertingen kenne ich mich relativ gut aus“, bekannte der seit etwa drei Jahren im Amt befindliche OB. Hier war er schon öfter zu Gast, nicht nur in offizieller Mission, sondern auch mit seinem Hobby, dem Fußball.

Bei einem etwa einstündigen Rundgang mit dem Ortschaftsrat und Vertretern der örtlichen Vereine ging es quer durchs Dorf. Start war am Rathaus, wo sich der Ortschaftsrat mit dem OB und seiner Verwaltung intern besprochen hatte.

Dringendstes Problem in Dertingen ist das alte Feuerwehrgerätehaus und sein Standort. Früher, so berichtet Abteilungskommandant Stefan Tiederle, war hier das erste Elektrizitätswerk und im Nebengebäude das gemeinsame Schlachthaus der einheimischen Metzger. Dann wurde das aus dem 19. Jahrhundert stammende Gebäude in viel Eigenleistung zum Feuerwehrgerätehaus umgebaut. Es entspricht keinen Normen mehr, die Einfahrthöhe ist viel zu niedrig, so dass die Leitern auf dem Dach für das im Jahr 2000 in Dienst gestellte Fahrzeug nebeneinander und nicht übereinander gelagert werden müssen.

Auch die Einfahrtstore sind gerade so breit, dass das aktuelle Fahrzeug hinein- und herauskommt. Noch schlimmer, so Tiederle, sei allerdings die Zufahrt. Die enge Straße am Ahlbach sei nicht geeignet für schnelle Fahrten zum Einsatzort. „Ich habe Furcht um meine Leute“, sagte der Kommandant ganz deutlich und forderte möglichst schnell einen Neubau. Ein geeignetes Gelände im Gewerbegebiet sei schon in Augenschein genommen, da müsse die Stadt aber noch beim Erwerb und Umbau helfen.

Drei Bauplätze noch frei

Weiter ging die Tour zum jüngsten Neubaugebiet am Friedhof. Die 16 Bauplätze, davon drei für Mehrgeschossbau, sind mittlerweile fertiggestellt und auch fast alle verkauft oder reserviert. Nur die drei Plätze für die größeren Bauten seien noch zu vergeben. Hier suche man noch interessierte Bewerber, die ein schlüssiges Konzept vorlegen.

Auf die Frage, warum an Ende der Erschließungsstraße ein Wendehammer gebaut wurde und keine Durchfahrt zu dem anschließenden Weg, führte Stadtbaumeister Armin Dattler aus, dass letzterer keine offizielle Straße sei, sondern eigentlich ein Feldweg. Vor allem größere Fahrzeuge könnten hier nicht passieren.

Ein weiteres Thema war eine Fußgängerbrücke über den Ahlbach am Ortsausgang. Diese Forderung besteht schon viele Jahre, aber eine Lösung zeichnet sich nicht ab. Auch der OB machte wenig Hoffnung, die Sicherheit der Fußgänger an dieser Stelle mit einer zusätzlichen Brücke zu erhöhen. Dasselbe sagte er auch bei dem gewünschten Fußgängerüberweg in der Hauptstraße auf dem Schulweg der Kinder. Hier sei das Land zuständig und alle bisherigen Bemühungen seien nicht erfolgreich gewesen.

Ähnlich sieht es auch mit dem Wunsch der Erweiterung des Lärmschutzwalls an der A3 aus. Dertingen hätte gerne eine Verlängerung von etwa 500 Metern, da der Straßenlärm vor allem bei Westwind unerträglich ist. Beim Rundgang wehte kein Wind, die Autobahn war aber trotzdem sehr gut zu hören.

Er werde gerne nochmals beim Regierungspräsidium vorstellig, machte der Rathaus-Chef den Dertingern aber wenig Mut. Da seien „ganz dicke Bretter zu bohren, aber einen Versuch ist es wert“. Herrera Torrez empfahl die Gründung einer Bürgerinitiative, das habe ja schon einmal Erfolg gehabt.

Insgesamt sind die Probleme in Dertingen bei dem Rundgang angesprochen worden, auch wenn längst nicht alle Punkte erlaufen wurden. Mit diesem Wissen ging der OB dann in die anschließende Bürgerversammlung (siehe Extrabericht).