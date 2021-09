Neuer Standort ist Marktheidenfeld

Main-Spessart-Kreis. Wie das Landratsamt mitteilt, wird im Bayerischen Impfzentrum Main-Spessart am Standort Lohr (Spessarttorhalle) wird Freitag, 24. September, letztmalig geimpft. Bis einschließlich 3. Oktober findet der Umzug des Impfzentrums an den Standort Marktheidenfeld, Baumhofstraße 91-95, statt. Ein stationärer Impfbetrieb ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Das Impfzentrum in Marktheidenfeld nimmt am Montag, 4. Oktober, den Betrieb auf.

Bei Fragen zum Impfangebot gegen das Corona-Virus ist die Hotline unter Telefon: 09353/7931555 bis einschließlich Donnerstag, 30. September, erreichbar. Sprechzeiten sind von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, sowie freitags, 8 bis 12 Uhr.

Am Freitag, 1. Oktober, ist die Impfhotline wegen des Umzugs nicht erreichbar. lra

