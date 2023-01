Neuer Stadtteilbeirat rückt näher

Wertheim. Es ist ein langgehegter Wunsch vieler Bewohner der Innenstadt: Ähnlich wie mit den Stadtteilbeiräten für Bestenheid, Wartberg, Reinhardshof, Eichel/Hofgarten und Vockenrot soll es ein Gremium geben, in dem die Bürger ihre Interessen vertreten können. Bisher diente als Ersatz der Altstadtbeirat, der als „Anhängsel“, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, dem Bauausschuss des Gemeinderats angegliedert war.

Dieses Gremium wird nun aufgewertet und trägt den Namen „Stadtteilbeirat Innenstadt“. Am Donnerstagabend fand im Arkadensaal eine Versammlung statt, bei der die Beteiligten auf die bisherige Entwicklung zurückblickten und vor allem die künftigen Aufgaben des neuen Stadtteilbeirats skizzierten, der in diesem Jahr per Gemeinderatsbeschluss gegründet werden soll.

Rund 100 Leute waren bei der Versammlung anwesend, darunter allerdings auch zahlreiche Stadträte aus anderen Stadtteilen und Ortschaften. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der von einem „historischen Schritt“ sprach, blickte kurz zurück: In den 80er Jahren wurde die ersten Beiräte ins Leben gerufen. Nach der Konversion des Kasernengeländes kam 2000 das Gremium für den Reinhardshof hinzu.

Auf Antrag der CDU- und der SPD-Fraktion werde ein ähnlicher Kreis nun für die Innenstadt eingerichtet.

Teure Neubauwohnungen

Einige der derzeitigen Mitglieder des Altstadtbeirats skizzierten die Situation in der Innenstadt. Michael Althaus, der auch im Gemeinderat sitzt, ging auf die Wohnraumsituation ein.

Die Immobilienpreise, die für Eigentumswohnungen in den laufenden Projekten aufgerufen werden, sorgten bei dem ein oder anderen für Staunen: Bis zu 5000 Euro und mehr kostet der Quadratmeter beispielsweise für Wohnungen auf dem ehemaligen Volpert-Gelände („Yachthafen“), am Schützenhaus, der Jugendherberge oder in der Nebenzollgasse.

Entsprechend hoch sind demnach auch die Mieten, welche Kapitalanleger verlangen: Zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter seien die Regel, so Althaus. Der durchschnittliche Mietzins liege im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Ortschaften bei sechs Euro. Problematisch seien die hohen Nebenkosten, die mittlerweile beispielsweise für die sogenannten Hotelhäuser 4,75 Euro pro Quadratmeter betragen. Trotz der relativ hohen Kosten bei Neubauten sei die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ungebrochen. So habe es für drei Einheiten allein am „Yachthafen“ über 200 Anfragen gegeben.

Heiko Krimmer beschrieb die Situation in der Eichelgasse, wo die Anwohner von der nächtlichen Lärmbelästigung genervt sind („untragbare Zustände“). Um das Durchfahrverbot durchzusetzen, könne man eventuell steuerbare Poller anbringen. Michael Bannwarth berichtete über die Parksituation in bestimmten Nachbarschaften.

Die Lage in der Kurt-Lutz-Straße habe sich mittlerweile entspannt. Eberhard Feucht ging auf die Gewinnung von erneuerbarer Energie ein und plädierte dafür, dass auch in der Altstadt vermehrt Solarmodule auf den Dächern montiert werden sollten, um einen Beitrag gegen den Klimawandel beizusteuern. Die strengen Regeln hierfür seien mittlerweile von der Landesregierung aufgeweicht worden. Boris Kellner ging auf die Verkehrssituation ein, besonders was die langen Wartezeiten an der Bahnschranke der Tauberbrücke angeht.

„Hybrides Modell“

Mirco Göbel beschrieb, wie sich das Gremium künftig zusammensetzen soll. Man habe sich für ein „hybrides Modell“ entschieden, das sich von den anderen Stadteilbeiräten teilweise unterscheidet. Dem Gremium sollen Entsandte der Gemeinderatsfraktionen angehören: Er selbst sowie Boris Kellner (SPD), Michael Althaus und Heiko Krimmer (CDU), Marcus Götz (Freie Bürger), Eberhard Feucht (Die Grünen) und Sebastian Szensny (Bürgerliste). Hinzu kommen fünf weitere Mitglieder, die der Stadtteilbeirat vorschlägt. Sie sollen mit ihren Expertisen spezielle Themenfelder wie etwa Migration, Kultur, Vereine, Senioren repräsentieren. Der neue Stadtteilbeirat werde zu Angelegenheiten angehört, die ausschließlich die Innenstadt betreffen. Darüber hinaus haben die Stadtteilbeiräte ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten der Innenstadt, wie OB Markus Herrera Torrez ausführte.

Das „heißeste Areal“

Ulrike Müller von der Stadtverwaltung berichtete über das Bundes-Förderprogram „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, mit dem man Planungen für eine Belebung anstoßen will (wir berichteten).

OB Markus Herrera Torrez ging noch auf die Entwicklung des Geländes am ehemaligen Krankenhaus ein, das den Namen „Am Oberen Knackenberg“ trägt – für das Stadtoberhaupt nach eigenen Worten das „heißeste Areal in der Innenstadt“ und „eines der spannendsten Themen“. Auch die Aufwertung der Uferbereiche an den zwei Flüssen (Stichwort: „Leben am Wasser“) brachte er zur Sprache, nicht ohne anzumerken, dass ein solches Projekt ohne erhebliche Zuschüsse und steuerliche Förderungen kaum zu stemmen sei.

Der Oberbürgermeister stellte zum Thema „Gastro- und Ladeninfrastruktur“ eine Statistik vor, die zeigen sollte, dass das Lamentieren in der Innenstadt mitunter übertrieben sei. So stünden etwa sieben Schließungen von gastronomischen Betrieben in den vergangenen zwei Jahren acht Neueröffnungen gegenüber. Im Einzelhandel hätten 15 Geschäfte geschlossen, 18 seien aber hinzugekommen. Im Dienstleistungsgewerbe gab es elf Schließungen und sieben Neueröffnungen von Betrieben. Unterm Strich, so der OB, sei die Bilanz gar nicht so negativ.

Nahversorgung

Eine intensive Diskussion gab es auch wegen der Nahversorgung – kein Wunder, macht doch der Norma-Markt am Samstagabend dicht (wir berichteten). Herrera Torrez verwies wie schon an anderer Stelle darauf, dass es in der Innenstadt durchaus attraktive Einkaufsmöglichkeiten gebe und der Kaufland-Markt binnen kurzer Zeit mit dem Bus erreichbar ist. Die Stadtverwaltung habe sich intensiv um eine Nachfolge für die Norma-Filiale bemüht.

Doch letztendlich müsse sich ein solcher Markt betriebswirtschaftlich tragen, was offenbar nicht der Fall war und auch auf das Einkaufsverhalten der Innenstadtbewohner zurückzuführen sei. Eine Teilnehmerin der Versammlung verwies auf die Situation in den Dörfern, wo die Infrastruktur noch schwächer ausgeprägt ist. Dort seien die Bewohner meist selbst in der Lage, die Dinge des täglichen Lebens zu organisieren.

Bei der Versammlung diskutierten die Leute natürlich über die hohen Wohnkosten. Die Stadt müsse für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen, hieß es. OB Markus Herrera Torrez verwies darauf, dass die Finanzkraft der Stadt ihre Grenzen habe.

„Am Oberen Knackenberg“, dessen Gelände im städtischen Eigentum ist, werde man versuchen eine gesunde Mischung aus bezahlbarem und teurem Wohnraum etwa durch Erbbaurecht zu etablieren.