Neue Wertheimer Jobcard vorgestellt

Wertheim/Schollbrunn. Die WertheimCard startet mit verbessertem System in die Zukunft. Davon werden Händler, Arbeitgeber und Kunden gleichermaßen profitieren. Dies war die einhellige Meinung der Beteiligten bei einem Gespräch am Mittwoch bei der Firma „Alma driving elements“ in Schollbrunn. Vorgestellt wurde dabei auch die Jobkarte für Wertheimer Geschäfte.

Alma ist das erste Unternehmen, das die Jobcard nutzt. Wie die verantwortlichen erklärten, können Betriebe mit dieser ihren Mitarbeitenden zusätzlich zum Gehalt bis zu 50 Euro pro Monat steuer- und abgabenfrei etwa in Form von Geschenkgutscheinen zukommen lassen. Mit der Jobcard der Wertheimcard habe man eine regionale Möglichkeit geschaffen, diese Zusatzleistung für die Wertschöpfung in der Stadt zu nutzen. Die Firma Alma sei als Ideengeber maßgeblich am neuen Konzept beteiligt gewesen.

Wie Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Wertheim, erklärte, sei die Wertheimcard in Form von Wertgutscheinen vor rund zwölf Jahren mit der Volksbank Main-Tauber initiiert worden. Bisher habe man rund 50 000 Karten verkauft. Die neue Wertheimcard könne man mit einem beliebigen Betrag zwischen zehn und 250 Euro aufladen. Zudem sei es möglich, beim Einkauf nur einen Teilbetrag des aufgeladenen Werts in den über 40 an der Aktion beteiligten Geschäften, Gastronomiebetrieben und Tankstellen einzulösen.

Vereinfachung

Komplett neu ist auch die Wertheimer Jobkarte. Anstoß dazu war ein Gespräch zwischen Vertretern der Firma Alma und des Stadtmarketings im Mai 2022. Das Unternehmen habe die die 50 Euro Zusatzleistung schon länger in Form von WertheimCards an ihre Beschäftigten ausgegeben und wünschte sich dabei eine Vereinfachung, berichtete Geschäftsführerin Margit Firmbach. Das habe ihn motiviert, das Thema weiter zu verfolgen, so Maack.

Wie Firmbach weiter berichtete, sei bei einer Mitarbeiterbefragung die WertheimCard von vielen als Wunsch für die Zusatzleistung genannt worden. Auch Personalleiterin Sabine Hofmann bestätigte, man bekomme positive Rückmeldungen zur Wertheimer Jobcard.

Gemeinsam mit der Volksbank Main-Tauber entwickelte man ein System für die Jobcard und die neue WertheimCard für Privatleute. Einig waren sich alle bei dem Ziel, die Leute für einen Einkauf in der Innenstadt zu gewinnen. Dazu brauche man Anreize dorthin zu kommen.

Innenstadtmanager Christian Schlager betonte, bei diesem Modell gebe es nur Gewinner. Ihm und Maack ist wichtig, dass die Altstadt in ihrem Wandel bestehen bleibe. Maack verdeutlichte weiter, mit dem Erfolg der Jobcard stehe und falle auch die Finanzierung der neuen aufladbaren WertheimCard, da nur so die Systemkosten finanzierbar seien: „Ab 700 Arbeitnehmern, die regelmäßig die Jobkarte bekommen, sind die Kosten gedeckt.“ Maximilian Vetter, Zahlungsverkehrsberater bei der Volksbank Main-Tauber, betonte, dem Geldinstitut sei es wichtig, die Regionalität vor Ort zu unterstützen.

Partner bei der technischen Umsetzung des Projekts ist in Wertheim die Bayreuther Firma AVS. Wie Maack betonte, müsse sichergestellt sein, dass nur autorisierte Händler mit ihren Lesegeräten unabhängig vom Anbieter die Karte buchen können. Schlager erklärte, mit der jetzigen technischen Lösung sei man den entscheidenden Schritt gegangen, dass der Einsatz der Karte sehr viel einfach werde und das Ganze weiter wachsen könne. Mit Blick auf die Jobcard sagte er, die Mitarbeitenden der Firmen seien auch Teil der Stadt. Dies solle sich auch bei den Geldflüssen zeigen. Er sei sehr froh, dass Alma hier mutig voranschreite.

Margit Firmbach fügte hinzu, man merke an den Auszubildenden und den eigenen Kindern die fortschreitende Digitalisierung auch beim Einkauf. Mit der Karte könne man sie anregen, in die Stadt zu gehen und dort vor Ort Geld auszugeben. bdg