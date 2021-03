Gemünden/Marktheidenfeld. Die neue Außenstelle des Testzentrums Main-Spessart wird am kommenden Dienstag, 23. März, in der Scherenberghalle in Gemünden eröffnet. Damit wird das Testangebot im Landkreis weiter ausgebaut. In Kooperation mit der Stadt Gemünden konnte mit der Scherenberghalle ein gut geeigneter und verkehrsgünstig gelegener Standort gefunden werden. Im Gegensatz zum Testzentrum Marktheidenfeld erfolgt die Testung hier nicht im PKW, sondern wird im Gebäude selbst vorgenommen. Am Testzentrum in Gemünden werden neben den PCR-Tests auch Schnelltests angeboten.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind: Dienstag, Donnerstag und Samstag von 11 bis 19 Uhr. Termine für das Testzentrum in Gemünden können unter https://www.vitolus.de/msp gebucht werden.

Das Testzentrum in Marktheidenfeld steht auch weiterhin in gewohnter Weise zur Verfügung.

Die zusätzlichen Testangebote an den Wochenenden in Karlstadt, Lohr und Gemünden finden an diesem Wochenende vorerst das letzte Mal statt. lra