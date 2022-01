Wertheim. Für die Impfaktion am Samstag in der Wertheimer Main-Tauber-Halle gibt es neue Termine. Bei der Aktion der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit den Impfteams des Diakoneo Diak Klinikums Schwäbisch Hall stehen fast 40 zusätzliche Termine zur Verfügung. Sie können auf der Internetseite gebucht werden.

