Neue Sitzgarnituren laden zum Verweilen ein

Sonderriet. Als Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in der „Rathaus vor Ort“ im Mai in Sonderriet war, hatte er Ortsvorsteher Udo Kempf versprochen, zwei neue Sitzbänke für die Ortschaft zu sponsern. Denn die alten in der Pausenhalle waren sehr marode, wie er bei seinem Besuch festgestellt hatte. Der Ortsvorsteher wollte aus dem Ortsbudget noch ein paar Euro drauflegen und gleich zwei neue Sitzgarnituren anschaffen.

Doch das unterband der Oberbürgermeister mit dem Hinweis, dass man ja keine Feier anlässlich 50 Jahre Zugehörigkeit von Sonderriet zu Wertheim habe veranstalten können. Deshalb wollte er die beiden Sitzgarnituren aus dem Stadtsäckel bezahlen.

Nun meldete der Ortsvorsteher „Vollzug“: Die beiden neuen Garnituren erlebten ihre Feuertaufe beim „Schlusshock“ zur Eröffnung des Wohngebiets „Hofäcker“.

Kempf war selbst zur Herstellerfirma nach Spraitbach bei Schwäbisch Gmünd gefahren und hatte das Sitzmöbel abgeholt. Um an die besondere Spende der Stadt an den Ortsteil zu erinnern, ist in die Rückenlehnen der Sitzbänke die Inschrift „50 Jahre Eingemeindung zu Wertheim“ eingraviert.

Die Bänke und Tische sind aus heimischen Hölzern gefertigt und sollen möglichst lange im Ort ihren Dienst tun. Beim „Schlusshock“, der von der Mittwochwandergruppe organisiert worden war, luden sie auf jeden Fall zum Verweilen ein. mae