Neue Packstation ist in Betrieb

Wertheim. DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen nun eine neue Packstation (Nr. 206) mit 81 Fächern in Wertheim in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation in der Breslauer Straße 6 (LIDL Markt) ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Für viele der 16 Mio. registrierten DHL-Kunden ist die Packstation ein fester Bestandteil ihres Online-Einkaufs. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.