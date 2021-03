Nassig. Für die Grundschule Nassig wurde im Herbst 2020 die Stelle einer Konrektorin geschaffen – wie an vielen Grundschulen in Baden-Württemberg. Das Besetzungsverfahren musste unter Pandemiebedingungen stattfinden. Kurz vor der Schulschließung im Dezember wurde der eher praktische Teil des Verfahrens abgeschlossen.

Freude über Verstärkung

Patricia Kramp ist seit vielen Jahren mit Begeisterung an der Grundschule Nassig als Lehrkraft tätig. Neben ihrer Lehrtätigkeit ist sie schon immer in der Schulentwicklung engagiert. Vor allem das Thema „Neue Medien“ liegt ihr sehr am Herzen.

Patricia Kramp. © GS Nassig

So hat sie federführend den Medienentwicklungsplan für die Grundschule erstellt. Ihre Begeisterung für das Fach Englisch führte außerdem dazu, dass sie in der Lehrerausbildung aktiv wurde. Als im Herbst die Stelle der Konrektorin geschaffen wurde, bewarb sie sich umgehend. Die Schulleiterin Constanze Schwab freut sich zusammen mit dem Kollegium über diese kompetente Verstärkung. pm