Die Gliederung Wertheim des Malteser Hospizdienstes feierte am Samstag ihre Gründungsfeier. In Dörlesberg traf man sich zuerst zu einem Gottesdienst in der Kirche St. Dorothea und danach zur eigentlichen Feier im Gemeindehaus.

Der Gottesdienst mit Pater Joachim stand unter dem Thema „Gemeinschaft der Malteser“. Meike Diehm, künftige Ortsbeauftragte der Gliederung, sagte, „gemeinsam ist

