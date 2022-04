Neue Filiale beeindruckte

Wertheim. Nach der offiziellen Eröffnung der neuen Filiale der Sparkasse Tauberfranken auf dem ehemaligen Bahnhofsareal in Wertheim waren am Nachmittag die Türen für alle Interessierten geöffnet.

Diese konnten – mit Führung oder auf eigene Faust – die neuen Räumlichkeiten begutachten– den Schalterbereich mit gemütlicher Sofa-Sitzecke und die thematisch geordneten Beratungsräume im ersten Stock. Manch einer ging wohl auch bis zur Dachterrasse. Weiter gab es ein abwechslungsreiches Programm, das hauptsächlich auf dem Vorplatz stattfand. Bei den kleinen Gästen fanden besonders die fantasievollen Luftballontiere großen Anklang.

Für das kulinarische Wohl war ebenfalls gesorgt. Das Besondere daran: Man bezahlte mit zuvor erworbenen Werttalern. Die dabei erwirtschaftete Spendensumme will die Sparkassenleitung sozialen Projekten in Wertheim zukommen lassen. Geplant sei eine Unterstützung der Kindergärten, erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Vogel. Dabei wolle man zunächst die Einrichtungen in Urphar und Mondfeld begünstigen. Hier habe man sich entschlossen, die Sparkasse-Filialen aufzulösen. Die Unterstützung der Kindergärten solle ein Trost sein und zeigen, dass man auch in diesen Gemeinden weiter vor Ort unterstütze.

Bei der Begehung der Räume konnten die Gäste auch nach dem roten Optimisten suchen. Dabei gab es unter anderem Fahrräder und E-Bikes zu gewinnen.

Generell zeigten sich die Wertheimerinnen und Wertheimer interessiert und beeindruckt von dieser neuartigen Sparkassenfiliale, deren Aushängeschilder vor allem Gemütlichkeit und Kundenfreundlichkeit sein sollen. nad